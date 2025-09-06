Саммит ШОС — 2025
Лучшие из лучших: квашеные помидоры на зиму с чесноком по-грузински

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

NEWS.ru взял этот рецепт у грузинских хозяюшек. Вместе готовим квашеные помидоры на зиму с чесночным фаршем!

Нужны: томаты сорта «дамские пальчики» — 1,5–2 кг, чеснок яровой — 2 головки, кинза, укропчик, сельдерей — по 1 пучку, лист хрена — 2–3 шт., лист вишни — 3–4 шт., перец острый «огонек» — 1 стручок. Рассол: вода — 1,5 л, соль — 2 столовые ложки, сахар-песок — 1 столовая ложка.

Квашеные помидоры на зиму готовим так: пропускаем через пресс очищенный чеснок, рубим зелень и соединяем их. На каждом томате сделать крестообразный надрез в области плодоножки глубиной 2/3 плода. Шприцеванием заполнить полость чесночно-зеленой пастой.

На дно глиняного горшка или стеклянной банки уложить листья хрена и вишни. Плотно вертикально установить начиненные томаты. Равномерно распределить остатки фаршевой пасты и добавить стручок острого перца.

Готовим рассол и заливаем им квашеные помидоры на зиму. Выдержать при температуре 18–22 °C в течение 3–5 суток под марлей. Потом укупорить, перенести в погреб.

Ранее NEWS.ru писал, как готовить соленые огурцы с копченым чаем.

