03 сентября 2025 в 17:15

Прямо как в Китае: соленые огурцы на зиму с копченым чаем

Прямо как в Китае: соленые огурцы на зиму с копченым чаем

NEWS.ru расскажет, как приготовить соленые огурцы на зиму с копченым чаем. Это домашнее соленье станет вашим любимым!

Нужны: корнишоны — 1 кг, сливы сорта «венгерка» — 200 г (без косточек), чай лапсанг сушонг — 3 г, горчица дижонская — 15 г, чеснок — 4 зубца, укроп семенной — 2 зонтика, соль морская — 50 г, вода — 1 л.

Соленые огурцы на зиму готовим так: замачиваем их на 4 часа в ледяной воде, укладываем в банку со специями и половинками слив. Чай заварить в 200 мл кипятка, настоять 15 минут. Процедить. Растворить соль и горчицу в остывшем чайном настое, добавить холодную воду.

Залить корнишоны рассолом, установить гнет. Ферментировать при +20 °C 72 часа. Переставить соленые огурцы на зиму в погреб (+3 °C) для дозревания на 28 суток.

Ранее NEWS.ru писал, как приготовить маринованные огурцы с мандарином.

