06 сентября 2025 в 14:40

«Чтобы не смущать»: глава Роскосмоса снял кольцо с безымянного пальца

Главу Роскосмоса заметили на ВЭФ во Владивостоке с кольцом на безымянном пальце

Дмитрий Баканов Дмитрий Баканов Фото: Сергей Кулаков/Фонд Росконгресс

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов появился на Восточном экономическом форуме во Владивостоке с кольцом на безымянном пальце, заявил в своем Telegram-канале журналист Александр Юнашев. Как оказалось, украшение не имеет никакого отношения к семейному положению Баканова.

По словам руководителя госкорпорации, он надел на место обручального специальное умное кольцо, которое похоже по своим функциям на фитнес-браслет. Аксессуар способен считывать биометрические показатели своего владельца, объяснил Баканов.

Могу надеть [кольцо] на любой [другой палец], чтобы никого не смущать. Мне и так о кольце вопросов больше задают, чем о профессиональной деятельности, — пошутил глава Роскосмоса.

Ранее стало известно, что генеральный директор Роскосмоса засмущался, когда узнал, что россиянки считают его самым красивым чиновником страны. Юнашев сообщил Баканову, что представительницы прекрасного пола считают его «новым крашем». По словам журналиста, к такого рода вниманию глава госкорпорации, вероятно, не привык, поэтому немного растерялся.

