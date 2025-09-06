Саммит ШОС — 2025
06 сентября 2025 в 14:39

Российский предприниматель раскрыл Путину цену «счастья»

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин попросил назвать цену «счастья», когда увидел один из отечественных продуктов, рассказал РИА Новости основатель компании «Дикая Сибирь» Александр Деев. Диалог главы государства и бизнесмена произошел во время презентации на Восточном экономическом форуме.

Владимир Владимирович поинтересовался нашим продуктом, я ему рассказал, что он приносит чувство счастья, когда его ешь. Он спросил, сколько стоит счастье, я ему ответил. И Владимир Владимирович предложил поменять на белорусскую картошку, — пояснил предприниматель.

Также бизнесмен рассказал президенту о своей большой семье — у Деева пятеро детей. Перед уходом Путин попросил передать привет ребятам, а затем попрощался с предпринимателем.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент знаком с молодежным сленгом. У главы государства есть внуки, поэтому он знает многие выражения, которые активно используют подростки. Однако это далеко не та лексика и не тот стиль общения, который Путин использует в повседневной жизни, добавил пресс-секретарь лидера.

