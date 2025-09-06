Российский предприниматель раскрыл Путину цену «счастья»

Президент России Владимир Путин попросил назвать цену «счастья», когда увидел один из отечественных продуктов, рассказал РИА Новости основатель компании «Дикая Сибирь» Александр Деев. Диалог главы государства и бизнесмена произошел во время презентации на Восточном экономическом форуме.

Владимир Владимирович поинтересовался нашим продуктом, я ему рассказал, что он приносит чувство счастья, когда его ешь. Он спросил, сколько стоит счастье, я ему ответил. И Владимир Владимирович предложил поменять на белорусскую картошку, — пояснил предприниматель.

Также бизнесмен рассказал президенту о своей большой семье — у Деева пятеро детей. Перед уходом Путин попросил передать привет ребятам, а затем попрощался с предпринимателем.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент знаком с молодежным сленгом. У главы государства есть внуки, поэтому он знает многие выражения, которые активно используют подростки. Однако это далеко не та лексика и не тот стиль общения, который Путин использует в повседневной жизни, добавил пресс-секретарь лидера.