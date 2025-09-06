«У президента есть внуки»: Песков об отношении Путина к молодежному сленгу

Президент России Владимир Путин не впервые слышит современный молодежный сленг, заявил ТАСС на Восточном экономическом форуме представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, у главы государства есть внуки, поэтому ему знакомы многие выражения, которые активно используют подростки.
У президента есть семья, у президента есть внуки. И, конечно, скажем так, проявления современной субкультуры не могут обойти его стороной, — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.
Однако это далеко не та лексика и не тот стиль общения, который Путин использует в повседневной жизни, добавил Песков. Также он в шутку заверил, что на совещаниях с участием главы государства молодежный сленг, безусловно, не звучит.
Ранее во Владивостоке во время встречи с Путиным организаторы ВЭФ подготовили специальный интерактивный стенд, посвященный молодежному сленгу. В рамках диалога с президентом прозвучали такие выражения, как «чилловая катка», «полный кринж» и «траблы». Президент при этом сохранял невозмутимость.
До этого стало известно, что слова «окак», «тревожность», «лабубу» и «сигма» вошли в топ-40 проекта «Слово года». В гуманитарной категории среди кандидатов на звание слова года оказались «вера», «ИИ», «ценности» и «цензура», а в техносфере в число претендентов вошли «алгоритмы», «БПЛА», «DDoS-атака», «импортонезависимость», и «промт».