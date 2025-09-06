«У президента есть внуки»: Песков об отношении Путина к молодежному сленгу Песков: у Путина есть внуки, поэтому ему знаком современный сленг

Президент России Владимир Путин не впервые слышит современный молодежный сленг, заявил ТАСС на Восточном экономическом форуме представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, у главы государства есть внуки, поэтому ему знакомы многие выражения, которые активно используют подростки.

У президента есть семья, у президента есть внуки. И, конечно, скажем так, проявления современной субкультуры не могут обойти его стороной, — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Однако это далеко не та лексика и не тот стиль общения, который Путин использует в повседневной жизни, добавил Песков. Также он в шутку заверил, что на совещаниях с участием главы государства молодежный сленг, безусловно, не звучит.

Ранее во Владивостоке во время встречи с Путиным организаторы ВЭФ подготовили специальный интерактивный стенд, посвященный молодежному сленгу. В рамках диалога с президентом прозвучали такие выражения, как «чилловая катка», «полный кринж» и «траблы». Президент при этом сохранял невозмутимость.

До этого стало известно, что слова «окак», «тревожность», «лабубу» и «сигма» вошли в топ-40 проекта «Слово года». В гуманитарной категории среди кандидатов на звание слова года оказались «вера», «ИИ», «ценности» и «цензура», а в техносфере в число претендентов вошли «алгоритмы», «БПЛА», «DDoS-атака», «импортонезависимость», и «промт».