04 сентября 2025 в 11:52

Появилась реакция Путина на фразы «чилловая катка» и «полный кринж»

Путину рассказали о значении фраз «чилловая катка» и «полный кринж»

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Владимир Смирнов/РИА Новости

Во Владивостоке во время встречи с президентом России Владимиром Путиным организаторы подготовили специальный интерактивный стенд, посвященный современному молодежному сленгу, сообщила в Telegram-канале журналистка Ольга Скабеева. В рамках диалога прозвучали такие выражения, как «чилловая катка», «полный кринж» и «траблы».

Глава государства при этом сохранял невозмутимость. Судя по опубликованным кадрам, он внимательно заслушал фразы из молодежного сленга.

Ранее российский президент встретился с курсантами Центра военно-спортивной подготовки «Воин» во Владивостоке. Он назвал родителей одной из участниц мероприятия «богатыми», узнав, что в их семье воспитывается семеро детей.

Воспитанник Уссурийского суворовского военного училища признался главе государства, что больше всего в обучении ему нравится военная форма. Он пояснил, что ношение формы вызывает чувство гордости у него и его товарищей. Президент положительно отреагировал на эти слова, похвалил молодого человека и обнял его.

Также в рамках визита во Владивосток президент посетил музей 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, расположенный на первом этаже центра «Россия». Экспозиция музея посвящена боевым подвигам военнослужащих этого соединения. Путин стал первым высоким гостем, осмотревшим эту выставку.

