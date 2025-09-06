Страны Евросоюза следуют по пути саморазрушения, систематически искажая исторические факты, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В беседе с ТАСС на полях Восточного экономического форума она обратила внимание на отсутствие представителей ЕС на памятных мероприятиях, что говорит об отрыве от народа.

Они (представители ЕС. — NEWS.ru) на самом деле не глубинно народы, а элиты, прошиты тем же самым — бациллой расового неравенства, бациллой нацизма, то есть отношения к людям по национальному признаку и деление их на тех, кому положено, кому не положено. <...> Поэтому переписывают историю они каждый день. Если они это продолжат, вот эту политику, они разрушат сами себя, — пояснила Захарова.

Ранее представитель МИД РФ также выразила мнение, что западные страны осуществляют геноцид украинского народа через президента Владимира Зеленского. Она подчеркнула, что сам политик только биологически отвечает характеристикам человека.

Также Захарова заявила, что западные страны демонстрируют спорный подход к культурной политике, подменив истинную культуру концепцией «мягкой силы». По мнению дипломата, такой инструментальный подход является уязвимым местом западной цивилизации.