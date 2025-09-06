Захарова считает Зеленского человеком только отчасти Захарова: Зеленский — человек лишь по биологическим признакам

Западные страны осуществляют геноцид украинского народа через президента Владимира Зеленского, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В беседе с ТАСС на полях Восточного экономического форума она подчеркнула, что сам политик только биологически отвечает характеристикам человека.

Он просто биологически отвечает этим характеристикам [человека], который должен осуществить задуманное ранее, то, что пытались западники реализовать давно, — уничтожить Украину и украинцев, — сказала Захарова.

Также Захарова заявила, что западные страны демонстрируют спорный подход к культурной политике, подменив истинную культуру концепцией «мягкой силы». По мнению дипломата, такой инструментальный подход является уязвимым местом западной цивилизации.

До этого представитель МИД РФ заявила, что российский лидер Владимир Путин использовал мягкое выражение вместо нецензурного, комментируя требование украинской стороны выбрать место для переговоров с Россией. Словосочетание «избыточные ожидания» она отнесла к словарю вежливого человека.