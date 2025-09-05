Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 10:49

Захарову восхитил вежливый ответ Путина на требование Киева

Захарова: Путин вежливо ответил на желание Киева выбрать место для переговоров

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Российский лидер Владимир Путин использовал мягкое выражение вместо нецензурного, комментируя требование украинской стороны выбрать место для переговоров с Россией, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. В своем Telegram-канале словосочетание «избыточные ожидания» она отнесла к словарю вежливого человека.

Владимир Владимирович <...> использовал словосочетание «избыточные запросы», — сказано в публикации.

Ранее Путин назвал избыточным предложение украинской стороны выбрать место для переговоров с Россией. Киев выдвигает необоснованные требования, подчеркнул глава государства.

До этого Захарова выразила мнение, что Киеву не хватит никаких средств на восстановление Украины. Она объяснила это коррумпированностью государства. По словам Захаровой, гуманитарную и военную помощь, оказываемую Украине, разворовывают даже сейчас.

Тем временем зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров выразил мнение, что США сами препятствуют продолжению мирных переговоров по Украине, продавая оружие западным странам. По его словам, для того чтобы Киев согласился на мир, нужно прекратить поставлять ему вооружение.

Владимир Путин
Мария Захарова
МИД РФ
политика
