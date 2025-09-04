Киеву не хватит никаких средств на восстановление Украины, такое мнение на полях Восточного экономического форума высказала представитель МИД России Мария Захарова. Она объяснила это коррумпированностью государства. По словам Захаровой, гуманитарную и военную помощь, оказываемую Украине, разворовывают даже сейчас, передает РИА Новости.

С учетом коррупции и укоренившегося на Украине воровства никаких активов не хватит, чтобы восстановить страну. У них даже помощь гуманитарная и военная, которая приходит, разворовывается, — сказала дипломат.

Она добавила, что партнеры Киева по-прежнему не могут заставить его отчитаться по поставкам. Захарова задалась вопросом, что в таком случае будет с деньгами, которые будут направлены на восстановление Украины.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо выразил уверенность, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужны гарантии не для страны, а для собственной безопасности. По его словам, ради этого политик готов «положить на плаху» еще тысячи соотечественников.