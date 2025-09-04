Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 09:50

Захарова назвала главное препятствие на пути восстановления Украины

Захарова: Киеву не хватит средств на восстановление Украины из-за коррупции

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Киеву не хватит никаких средств на восстановление Украины, такое мнение на полях Восточного экономического форума высказала представитель МИД России Мария Захарова. Она объяснила это коррумпированностью государства. По словам Захаровой, гуманитарную и военную помощь, оказываемую Украине, разворовывают даже сейчас, передает РИА Новости.

С учетом коррупции и укоренившегося на Украине воровства никаких активов не хватит, чтобы восстановить страну. У них даже помощь гуманитарная и военная, которая приходит, разворовывается, — сказала дипломат.

Она добавила, что партнеры Киева по-прежнему не могут заставить его отчитаться по поставкам. Захарова задалась вопросом, что в таком случае будет с деньгами, которые будут направлены на восстановление Украины.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо выразил уверенность, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужны гарантии не для страны, а для собственной безопасности. По его словам, ради этого политик готов «положить на плаху» еще тысячи соотечественников.

МИД РФ
Мария Захарова
ВЭФ
Украина
Киев
коррупция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В российском регионе задержали агента СБУ
Путин побывал во владивостокском цифровом лесу
Зимой эта баночка всегда под рукой. Начинаю утро с витаминного заряда
«Один раз спасли»: необычный вопрос немца о Германии удивил Захарову
В Госдуме рассказали о мерах поддержки малого и среднего бизнеса
Россиянам рассказали, кому стоит отказаться от хрена
Путин первым посетил музей памяти легендарных морпехов во Владивостоке
Мэр Казани рассказал гимназистам, кто становится чиновниками
Захарова назвала главное препятствие на пути восстановления Украины
«Отписка»: Захарова раскритиковала ответ ООН по расследованию в Буче
Спецборт Путина доставил тяжело больного ребенка в Москву
В Лиссабоне выросло число пострадавших при сходе фуникулера с рельсов
Один товар из Эквадора снова штурмует российский рынок
«На плаху»: Сальдо раскрыл, на что пойдет Зеленский ради своей безопасности
Захарова озвучила неожиданный факт о роли США на Украине
В МИД России рассказали, чем чреваты для мира попытки сдержать РФ в Арктике
Появились кадры начала рабочей программы Путина во Владивостоке
Движение на КАД остановилось из-за аварии с фурами и легковушками
Стало известно о «кровавых» деньгах Киева для наемников
Россиянин придумал план, чтобы обманом присвоить себе почти 700 вагонов
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.