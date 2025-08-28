День знаний — 2025
Маринованные зеленцы: обалденная закуска из недозревших томатов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Маринованные недозрелые помидоры — это пикантная хрустящая закуска с ярким кисло-сладким вкусом и пряным ароматом, которая идеально дополнит мясные блюда и зимние застолья.

Для приготовления промойте 1 кг зеленых помидоров, сделайте проколы зубочисткой у плодоножки. В стерильные литровые банки уложите томаты, добавив 3–4 зубчика чеснока, 1 зонтик укропа, 5 горошин черного перца и 1 лист хрена. Приготовьте маринад: вскипятите 1 л воды с 50 г соли, 100 г сахара, 100 мл 9% уксуса, 3 лавровыми листами и 1 ч. л. горчичных зерен. Залейте кипящим маринадом помидоры, сразу закатайте крышками, переверните и укутайте до остывания.

Через месяц маринованные зеленцы приобретут насыщенный вкус с легкой остротой и сохранят приятную плотность. Храните заготовку в прохладном месте. Эта обалденная закуска из недозревших томатов станет любимым блюдом зимой.

Ранее стало известно, как замариновать помидоры в сладком рассоле: закатываем в литровые банки.

