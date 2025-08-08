Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 17:31

Маринованные помидоры в сладком рассоле: закатываем в литровые банки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Маринованные помидоры в сладком рассоле — это вкуснейшая закуска, которая покорит всех своей нежностью и насыщенным вкусом! Рассказываем, как закатать эту вкуснятину в литровые банки.

Для приготовления отберите некрупные плотные томаты (сливки или черри), промойте и проткните каждый плод зубочисткой у плодоножки. В стерильные банки уложите помидоры, добавив на литровую емкость 3 зубчика чеснока, 5 горошин душистого перца, 2 зонтика укропа и 1 лавровый лист. Приготовьте маринад: на 1 литр воды возьмите 5 ст. л. сахара, 1 ст. л. соли, доведите до кипения, добавьте 50 мл 9% уксуса и сразу снимите с огня. Горячим маринадом залейте помидоры, прикройте крышками, простерилизуйте 10 минут и закатайте.

Переверните банки, укутайте одеялом до полного остывания — такой способ сохраняет томаты целыми и упругими. Через 2 недели маринованные помидоры приобретут идеальный баланс сладости и легкой кислинки, станут отличной закуской или дополнением к гарнирам.

Ранее стало известно, как замариновать зеленые помидоры по-деревенски с укропом и чесноком: просаливаются за сутки.

помидоры
соленья
домашние заготовки
рецепты
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Осень на пороге: +15, холодные ночи вместо адской жары: погода в августе
Названа дата возможной встречи Путина и Трампа
Семьи с детьми принудительно эвакуируют из подконтрольных Киеву частей ДНР
Опубликовано видео с моментом обрыва канатной дороги в Нальчике
«Ждите британца»: легкоатлет Чернухин готов повторить скандальную выходку
Стало известно, с кем Путин обсудил встречу со спецпосланником Трампа
Вырытый украинским военным окоп в Курской области стал его могилой
Зачистка котла, джокер Белоусова: ситуация на фронтах СВО вечером 8 августа
Российская гимнастка установила необычный мировой рекорд на Северном полюсе
Как накопить на мечту без стресса?
Росстат: реальные доходы россиян выросли на 7,8%
Куда сходить в Москве в выходные 9–10 августа: фестиваль цветов и роботы
В алом Галилейском море обнаружили предвестие конца света
После зачетов в институте МВД в больницу попал 21 человек
Букингемский дворец анонсировал обращение Карла III к нации
СК возбудил дело после нападения на съемочную группу ВГТРК в Москве
Известная актриса стала жертвой алчного таксиста-вымогателя
«Три года прожили без бабл-ти»: задержан унизивший блокадников блогер
«Из больницы папа волен ехать, куда хочет»: сын Краско о слухах про хоспис
Не дай попить крови! Где водятся клещи и как защититься от их укуса?
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро
Общество

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.