Маринованные помидоры в сладком рассоле: закатываем в литровые банки

Маринованные помидоры в сладком рассоле — это вкуснейшая закуска, которая покорит всех своей нежностью и насыщенным вкусом! Рассказываем, как закатать эту вкуснятину в литровые банки.

Для приготовления отберите некрупные плотные томаты (сливки или черри), промойте и проткните каждый плод зубочисткой у плодоножки. В стерильные банки уложите помидоры, добавив на литровую емкость 3 зубчика чеснока, 5 горошин душистого перца, 2 зонтика укропа и 1 лавровый лист. Приготовьте маринад: на 1 литр воды возьмите 5 ст. л. сахара, 1 ст. л. соли, доведите до кипения, добавьте 50 мл 9% уксуса и сразу снимите с огня. Горячим маринадом залейте помидоры, прикройте крышками, простерилизуйте 10 минут и закатайте.

Переверните банки, укутайте одеялом до полного остывания — такой способ сохраняет томаты целыми и упругими. Через 2 недели маринованные помидоры приобретут идеальный баланс сладости и легкой кислинки, станут отличной закуской или дополнением к гарнирам.

Ранее стало известно, как замариновать зеленые помидоры по-деревенски с укропом и чесноком: просаливаются за сутки.