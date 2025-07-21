Зеленые помидоры по-деревенски с укропом и чесноком: просаливаются за сутки

Зеленые помидоры по-деревенски с укропом и чесноком: просаливаются за сутки

Малосольные зеленые помидоры по-деревенски — это хрустящая закуска с ярким вкусом, где легкая горечь незрелых томатов сочетается с пряным ароматом чеснока и укропа. Они просаливаются за сутки.

Для приготовления нарежьте 1 кг зеленых помидоров дольками, пересыпьте 1 ст. л. соли и 1 ч. л. сахара. Добавьте 5 зубчиков чеснока (пластинами), пучок укропа и 1 ч. л. черного перца горошком. Плотно уложите в банку, залейте холодной кипяченой водой, сверху поставьте груз. Оставьте при комнатной температуре на 12 часов, затем уберите в холодильник.

Через сутки помидоры приобретут идеальную соленость и пикантный вкус — подавайте их с растительным маслом и луком!

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