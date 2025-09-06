Премьер-министру Индии Нарендре Моди представили информацию о гарантиях безопасности для Украины, согласованных на саммите «коалиции желающих», сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети Х. Мероприятие проходило совместно с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Я только что провел беседу с премьер-министром Моди. Я представил ему результаты работы, которую мы провели с Зеленским и нашими партнерами из «коалиции желающих» в четверг в Париже, — заявил Макрон.

Ранее британский журналист, ученый и писатель Джон Лафлэнд заявил, что ряд государств, входящих в так называемую коалицию желающих, категорически отвергают возможность отправки своих военных на Украину. В соцсети X он обратил внимание на каламбур, отметив, что «коалиция желающих» совсем «не желает» этого делать.

Тем временем зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал ересью инициативы «коалиции желающих» по Украине. Он назвал действия Запада bullshit, что в английском языке является грубым сленгом и переводится как «чушь». Замглавы СБ также добавил, что Запад «себе что-то там придумывает, вытаскивает из разных мест». По его словам, предложения и действия «коалиции желающих» не будут иметь никаких последствий.