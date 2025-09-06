Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 сентября 2025 в 20:43

Моди посвятили в планы «коалиции желающих»

Макрон: Индии переданы данные о гарантиях безопасности для Украины

Нарендра Моди Нарендра Моди Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Премьер-министру Индии Нарендре Моди представили информацию о гарантиях безопасности для Украины, согласованных на саммите «коалиции желающих», сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети Х. Мероприятие проходило совместно с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Я только что провел беседу с премьер-министром Моди. Я представил ему результаты работы, которую мы провели с Зеленским и нашими партнерами из «коалиции желающих» в четверг в Париже, — заявил Макрон.

Ранее британский журналист, ученый и писатель Джон Лафлэнд заявил, что ряд государств, входящих в так называемую коалицию желающих, категорически отвергают возможность отправки своих военных на Украину. В соцсети X он обратил внимание на каламбур, отметив, что «коалиция желающих» совсем «не желает» этого делать.

Тем временем зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал ересью инициативы «коалиции желающих» по Украине. Он назвал действия Запада bullshit, что в английском языке является грубым сленгом и переводится как «чушь». Замглавы СБ также добавил, что Запад «себе что-то там придумывает, вытаскивает из разных мест». По его словам, предложения и действия «коалиции желающих» не будут иметь никаких последствий.

Украина
Нарендра Моди
Индия
политика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россияне жалуются на массовый сбой в работе одного оператора связи
Депутата Рады вывезли из ОАЭ в обход экстрадиции
В Польше рухнул неизвестный летательный аппарат
«Самые неожиданные фигуры»: Царев о планах при уходе Зеленского
«300 метров от энергоблока»: ВСУ атаковали Запорожскую АЭС
«Люблю запах депортаций»: Трамп одной картинкой пригрозил Чикаго
Стало известно, во что обойдется Европе замена военного потенциала США
Моди посвятили в планы «коалиции желающих»
В России создали аналог украинской «Бабы-яги»
На Западе отметили главное отличие Трампа от диктатора
Жители Одессы жалуются на масштабный пожар после объявления тревоги
Витаминная бомба: самая полезная для иммунитета заготовка на зиму
В США спрогнозировали рецессию экономики из-за политики Трампа
Зрелищные воздушные тараны «Мары» и «Фурии» попали на видео
Россияне устроили давку из-за бесплатных палок для ходьбы
В США рассказали, что дает преимущество России в украинском конфликте
Депутат Рады объяснил, почему украинцы массово уезжают в Москву
Врач пытался купить ребенка для сексуального насилия
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Британцы разлетелись на куски: ситуация на фронтах СВО вечером 6 сентября
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.