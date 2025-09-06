На Западе заметили курьез в рядах «коалиции желающих» Журналист Лафлэнд: «коалиция желающих» не готова отправлять на Украину войска

Ряд государств, входящих в так называемую коалицию желающих, категорически отвергают возможность отправки своих военных на Украину, заявил британский журналист, ученый и писатель Джон Лафлэнд. В соцсети X он обратил внимание на каламбур, отметив, что «коалиция желающих» совсем «не желает» этого делать.

«Коалиция желающих» состоит из стран, которые не хотят направлять свои войска на Украину, — констатировал Лафлэнд.

До этого Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что Европа осмелится отправить войска на Украину только в случае, если в составе контингента будут американские бойцы. По его словам, ЕС хочет сделать США гарантом подобной инициативы.

Он также подчеркнул, что любой иностранный контингент на Украине станет законной военной целью для российских ракет. Эксперт отметил, что для Киева ввод зарубежных войск станет началом оккупации.

Тем временем зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал ересью инициативы «коалиции желающих» по Украине. Он назвал действия Запада bullshit, что в английском языке является грубым сленгом и переводится как «чушь».