Генерал раскрыл, как Россия ответит на ввод 50 тысяч бойцов ЕС на Украину

Генерал раскрыл, как Россия ответит на ввод 50 тысяч бойцов ЕС на Украину Генерал Липовой: любой контингент ЕС на Украине станет целью российских ракет

Любой иностранный контингент на Украине станет законной военной целью для российских ракет, заявил NEWS.ru Герой РФ генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, для Киева ввод зарубежных войск станет началом оккупации. Таким образом он прокомментировал заявление нардепа Украины Алексея Гончаренко, пообещавшего ввод на Украину 20–50 тысяч европейских военных.

Вся эта группировка автоматически станет военной целью для российских ракет. Отдельные заявления некоторых украинских политиков не стоит брать во внимание. Они часто делают ничем не подкрепленные заявления ради привлечения внимания. На последнем саммите так называемая коалиция желающих договорилась лишь о материальной поддержке Украины, а не об отправке туда войск, — считает Липовой.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что инициативы «коалиции желающих» по Украине — это ересь. Он назвал действия Запада bullshit, что в английском языке является грубым сленгом и переводится как «чушь».

Замглавы СБ также добавил, что Запад «себе что-то там придумывает, вытаскивает из разных мест». По его словам, предложения и действия «коалиции желающих» не будут иметь никаких последствий.