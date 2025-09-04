Острый салат «Тёщин язык» из огурцов! Простая и вкусная заготовка на зиму! Этот пикантный салат — отличный способ сохранить летний урожай огурцов! Яркий вкус с приятной остринкой станет идеальной закуской к мясу, картошке или просто намазкой для бутербродов.
Ингредиенты
- Огурцы — 3 кг
- Помидоры — 1,5 кг
- Перец болгарский — 4 шт.
- Перец острый — 1 стручок
- Чеснок — 100 г
- Соль — 2 ст. л.
- Сахар — 0,5 стакана
- Уксус 6% — 0,5 стакана
- Масло растительное — 1 стакан
Приготовление
- Огурцы нарежьте кружочками, болгарский перец очистите от семян. Пропустите через мясорубку помидоры, оба вида перца и чеснок.
- Массу вместе с огурцами переложите в кастрюлю с толстым дном, добавьте соль, сахар и масло. Доведите до кипения и варите 20 минут на среднем огне, постоянно помешивая. За 5 минут до готовности влейте уксус.
- Горячий салат разложите по стерильным банкам, сразу закатайте. Переверните, укутайте одеялом до полного остывания.
