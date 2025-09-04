Саммит ШОС — 2025
04 сентября 2025 в 07:00

Острый салат «Тёщин язык» из огурцов: простая и вкусная заготовка на зиму

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Острый салат «Тёщин язык» из огурцов! Простая и вкусная заготовка на зиму! Этот пикантный салат — отличный способ сохранить летний урожай огурцов! Яркий вкус с приятной остринкой станет идеальной закуской к мясу, картошке или просто намазкой для бутербродов.

Ингредиенты

  • Огурцы — 3 кг
  • Помидоры — 1,5 кг
  • Перец болгарский — 4 шт.
  • Перец острый — 1 стручок
  • Чеснок — 100 г
  • Соль — 2 ст. л.
  • Сахар — 0,5 стакана
  • Уксус 6% — 0,5 стакана
  • Масло растительное — 1 стакан

Приготовление

  1. Огурцы нарежьте кружочками, болгарский перец очистите от семян. Пропустите через мясорубку помидоры, оба вида перца и чеснок.
  2. Массу вместе с огурцами переложите в кастрюлю с толстым дном, добавьте соль, сахар и масло. Доведите до кипения и варите 20 минут на среднем огне, постоянно помешивая. За 5 минут до готовности влейте уксус.
  3. Горячий салат разложите по стерильным банкам, сразу закатайте. Переверните, укутайте одеялом до полного остывания.

Ранее мы готовили хрустящие корнишоны в маринаде. Простая закатка на зиму!

огурцы
овощи
соленья
закрутки
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
