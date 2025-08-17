Четвертый европейский лидер захотел ехать с Зеленским на встречу с Трампом

Премьер Великобритании Кир Стармер присоединится к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, сообщает британская газета The Times. Ранее то же желание выказали глава Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и премьер Италии Джорджа Мелони.

Кир Стармер присоединится к Зеленскому для переговоров с Трампом. Лидеры Франции, Германии и Италии также будут в составе европейской делегации, сопровождающей президента Украины, — говорится в материале.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении присоединиться к переговорам между президентом США и главой Украины. По ее словам, решение об участии было принято после просьбы Зеленского.

Ранее федеральный канцлер Германии поделился рекомендациями для украинского президента перед его визитом в Вашингтон. Немецкий лидер отметил, что эти советы помогут предотвратить повторение февральского инцидента, произошедшего во время встречи в Овальном кабинете. Мерц уточнил, что планирует дополнительно обсудить этот вопрос с Зеленским.