Херсон столкнулся с проблемами сразу после отъезда Зеленского

В Херсоне почти на сутки отключили свет после того, как президент Украины Владимир Зеленский закончил свой визит и покинул город, сообщил ТАСС источник в пророссийском подполье. Он напомнил о закономерности, что в прифронтовых городах, которые посещает украинский лидер, через какое-то время поднимается российский флаг.

Омрачил визит также тот факт, что проблем с электричеством в городе не было буквально до тех пор, пока Зеленский не отъехал от него на какое-то удаление. Потом, видимо, пришлось компенсировать мощность, которую город «получил в долг», и отключение произошло практически на сутки, — рассказал собеседник агентства.

Источник отметил, что «менее успешный актер» посетил Херсон практически сразу после визита голливудской актрисы Анджелины Джоли. По его словам, Зеленский не поднимал тем, которые действительно беспокоят жителей — питьевую воду, трубопроводы, компенсации за поврежденное жилье, а его обещания были крайне размытыми. Собеседник агентства также обратил внимание, что украинский лидер не рискнул посетить Донбасс, так как посчитал репутационным ущербом делать заявления в тех районах, в которых ВСУ теряют сразу два крупных укрепрайона.

Ранее Зеленский доложил в Telegram-канале, что посетил Херсон и сделал снимок у въездной арки города. Его визит вызвал ироничные комментарии в соцсетях. Пользователи вспомнили примету, согласно которой после появления главы государства населенные пункты вскоре переходят под контроль российских войск.