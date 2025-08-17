Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
17 августа 2025 в 14:50

Президент Казахстана поздравил Путина с итогами саммита на Аляске

Касым-Жомарт Токаев Касым-Жомарт Токаев Фото: kremlin.ru

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщили в пресс-службе главы республики. В ходе беседы Токаев поздравил Путина с итогами саммита на Аляске, участие в котором также принял американский лидер Дональд Трамп.

Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом России Владимиром Путиным. Глава нашего государства поздравил коллегу с итогами встречи с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже, — говорится в заявлении.

В пресс-службе добавили, что Токаев назвал переговоры на Аляске прорывными с точки зрения укрепления позиций России на мировой арене. Он убежден, что саммит содействовал лучшему пониманию Вашингтоном позиции Москвы по Украине. По мнению Токаева, данный шаг поможет найти сторонам точки соприкосновения.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что саммит России и США на Аляске имеет решающее значение для будущего не только Европы, но и всего человечества. Он поприветствовал встречу Путина и Трампа.

Казахстан
Касым-Жомарт Токаев
Владимир Путин
переговоры
Аляска
Дональд Трамп
Украина
