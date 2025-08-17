Президент Казахстана поздравил Путина с итогами саммита на Аляске

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщили в пресс-службе главы республики. В ходе беседы Токаев поздравил Путина с итогами саммита на Аляске, участие в котором также принял американский лидер Дональд Трамп.

В пресс-службе добавили, что Токаев назвал переговоры на Аляске прорывными с точки зрения укрепления позиций России на мировой арене. Он убежден, что саммит содействовал лучшему пониманию Вашингтоном позиции Москвы по Украине. По мнению Токаева, данный шаг поможет найти сторонам точки соприкосновения.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что саммит России и США на Аляске имеет решающее значение для будущего не только Европы, но и всего человечества. Он поприветствовал встречу Путина и Трампа.