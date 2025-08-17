3 кг кабачков превратила в 10 банок! Рецепт обалденного кетчупа на зиму!

Кетчуп из кабачков: секретное оружие экономной хозяйки! Забудьте о томатах — этот густой кетчуп с пикантностью и лёгкой сладостью покорит даже скептиков. Спрячьте в банки лето: 3 кг кабачков = 10 литровых банок золотисто-красного соуса!

Рецепт без стерилизации (готовьте в кастрюле с толстым дном!):

Основа: прокрутите через мясорубку 3 кг молодых кабачков (со шкуркой!), 1 кг сладкого перца, 0,5 кг яблок, 2 головки чеснока и 3 острого перчика (семена удалите!). Тушение: вылейте массу в кастрюлю + 500 г томатной пасты. Варите 1,5 часа на малом огне, помешивая. Магия вкуса: добавьте 1 ст. л. соли, 200 г сахара, 100 мл уксуса 9%, 1 ч. л. гвоздики, 2 ч. л. паприки, щепотку корицы. Томите ещё 30 минут. Финал: погружным блендером добейтесь гладкости. Разлейте по стерильным банкам, закрутите. Переверните до остывания.

