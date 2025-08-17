Британский журналист удивился близости Аляски к России и был поднят на смех

Британский журналист удивился близости Аляски к России и был поднят на смех Журналиста Кингстона высмеяли в соцсетях за удивление близостью Аляски к России

Британский журналист Уилл Кингстон в соцсети X удивился близкому расположению Аляски и России. Пользователи сразу же высмеяли его географические познания в комментариях.

Из-за того, как обычно рисуются карты, я никогда не осознавал, что США (Аляска) и Россия почти соприкасаются. Я в шоке, — написал Кингстон.

Комментаторы не заставили себя долго ждать и высмеяли журналиста. «Ты очень смелый, раз открыто признаешься в том, что чертовски глуп», «Я узнал об этом в третьем классе», «Удали свой аккаунт. Это просто позор», «Похоже, он думал, что Аляска находится где-то южнее Аризоны», — писали подписчики и пользователи соцсети.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, назвал логичным проведение саммита на Аляске. Он подчеркнул, что, несмотря на разделяющие страны океаны, Россия и США — близкие соседи. Их разделяет лишь Берингов пролив шириной около четырех километров между островами Ратманова и Крузенштерна.