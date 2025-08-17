Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
17 августа 2025 в 15:11

Лавров и Рубио обменялись шутками о галстуке госсекретаря США на Аляске

Марко Рубио Марко Рубио Фото: Сергей Булкин/РИА Новости

Во время подготовки к переговорам на Аляске глава Госдепа США Марко Рубио и руководитель МИД РФ Сергей Лавров обменялись шутками о галстуке госсекретаря, передает журналист ВГТРК Павел Зарубин в своей передаче «Москва. Кремль. Путин». Неформальный диалог произошел между ними перед саммитом.

Американский госсекретарь выбрал в тот день аксессуар винного цвета, отмечается в сюжете. Политики улыбались и непринужденно обсуждали деталь одежды, разряжая атмосферу перед серьезными переговорами.

Ранее перед саммитом с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске президент России Владимир Путин в шутливом тоне назвал министра иностранных дел РФ «империалистом». Поводом для иронии стал свитер Лаврова с надписью «СССР», о котором вспомнил государственный секретарь США.

Кроме того, политолог Алексей Мартынов объяснил, что свитер Лаврова, в котором он появился на Аляске, можно рассматривать как символический жест. По его словам, это напоминание о периоде успешной дипломатии между Москвой и Вашингтоном, а также личная отсылка к началу карьеры в советском представительстве при ООН.

Сергей Лавров
Марко Рубио
Россия
США
Аляска
переговоры
галстуки
шутки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Британская ведущая возмутилась льготам беженцев и покинула эфир
Политолог ответил, почему Зеленский может оказаться в тюрьме Гуантанамо
Эпичная поездка дальнобойщика на полыхающем грузовике попала на видео
Фон дер Ляйен раскрыла, когда будет готов новый пакет санкций против России
Путин и Лукашенко поговорили после исторических событий
Экономист оценил вероятность дефолта в России в 2025 году
Учительница русского языка на Аляске расплакалась в день визита Путина
Юрист объяснил, законны ли штрафы за нарушения ПДД по фото c телефона
Водители выстроились в небывалую очередь у Крымского моста
Умер известный актер дубляжа из «Лесной братвы» и «Ким Пять-с-плюсом»
Стало известно, кому будут блокировать деньги на сим-карте с 1 сентября
В центре Киева произошла стрельба
Зеленский провел переговоры с фон дер Ляйен в Брюсселе
«Анализируют обстановку»: в Белоруссии заявили о воздушной активности НАТО
В ГД ответили, зачем лидеры ЕС поедут с Зеленским на встречу с Трампом
Лавров и Рубио обменялись шутками о галстуке госсекретаря США на Аляске
Зеленского высмеяли за желание «подержать за руку» фон дер Ляйен на саммите
ВСУ попытались атаковать Смоленскую АЭС
Вучич пообещал решительный ответ на беспорядки в Сербии
В Союзе пенсионеров предложили россиянам самим копить на старость
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.