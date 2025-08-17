Лавров и Рубио обменялись шутками о галстуке госсекретаря США на Аляске

Во время подготовки к переговорам на Аляске глава Госдепа США Марко Рубио и руководитель МИД РФ Сергей Лавров обменялись шутками о галстуке госсекретаря, передает журналист ВГТРК Павел Зарубин в своей передаче «Москва. Кремль. Путин». Неформальный диалог произошел между ними перед саммитом.

Американский госсекретарь выбрал в тот день аксессуар винного цвета, отмечается в сюжете. Политики улыбались и непринужденно обсуждали деталь одежды, разряжая атмосферу перед серьезными переговорами.

Ранее перед саммитом с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске президент России Владимир Путин в шутливом тоне назвал министра иностранных дел РФ «империалистом». Поводом для иронии стал свитер Лаврова с надписью «СССР», о котором вспомнил государственный секретарь США.

Кроме того, политолог Алексей Мартынов объяснил, что свитер Лаврова, в котором он появился на Аляске, можно рассматривать как символический жест. По его словам, это напоминание о периоде успешной дипломатии между Москвой и Вашингтоном, а также личная отсылка к началу карьеры в советском представительстве при ООН.