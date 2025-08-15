Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 14:59

Политолог нашел тайный смысл в свитере Лаврова с надписью «СССР»

Политолог Мартынов: Лавров свитером с надписью «СССР» сделал отсылки на историю

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава МИД России Сергей Лавров мог выбрать для визита на Аляску свитер с надписью «СССР» для того, чтобы сделать несколько исторических отсылок, заявил газете «Взгляд» политолог Алексей Мартынов. По его словам, дипломат хотел указать на успешные взаимоотношения Москвы и Вашингтона в XX веке, а также напомнить о работе в постпредстве СССР при ООН в Нью-Йорке.

Также у главы российского внешнеполитического ведомства может быть личный ретроспективный смысл в такой одежде — напоминание о былой дипломатической юности и работе в постпредстве СССР при ООН в Нью-Йорке, — сказал эксперт.

Мартынов добавил, что в последнее время в США возник тренд на советскую одежду. Он также назвал свитер Лаврова «довольно стильным».

Ранее стало известно, что свитшот с надписью на груди «СССР», в котором Лавров появился на Аляске перед саммитом, стоит 10 990 рублей. Подобные модели выпускает российская фирма из Челябинска.

Между тем научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин считает, что толстовка российского министра иностранных дел может символизировать оттепель в отношениях РФ и Соединенных Штатов. По его словам, такой жест можно интерпретировать как намек на возможность сближения, несмотря на текущую конфронтацию.

Сергей Лавров
СССР
политологи
Аляска
