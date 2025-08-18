Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Турагент раскрыла, какие путевки нужно бронировать за несколько месяцев

Турагент Ансталь: отдых на Новый год на Кубе нужно бронировать летом

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Путевки на Новый год на Кубу и другие популярные направления стоит бронировать заранее, даже в конце лета, чтобы избежать высоких цен и отсутствия мест в отелях, заявила NEWS.ru турагент Наталия Ансталь. По ее словам, в настоящее время цены находятся на наиболее выгодном уровне, а выбор отелей остается достаточно широким.

Если вы хотите поехать на Кубу, Шри-Ланку или во Вьетнам, нужно бронировать путевку заранее, особенно если мы говорим о новогодних праздниках. Бронировать нужно вот прямо сейчас: цены ниже, не такие сумасшедшие, пока отелей достаточно, можно выбрать. Это касается любой страны. По Новому году всегда заранее все бронируется, — пояснила Ансталь.

Она также обратила внимание на необходимость планирования осеннего отдыха в Турции. По ее словам, с приближением дат вылета количество доступных рейсов и удобных вариантов размещения значительно сокращается.

Если говорить об осеннем отдыхе, то уже сейчас нужно бронировать Турцию. Чем ближе дата, тем выше риск, что мест на рейс может не остаться. Или останется стандартный вариант, режущий день: в обед туда, ранним утром вылет обратно. Такое происходит, когда туристы ищут определенный отель, ждут нереальных скидок. А отель просто уходит в стоп, мест нет. Приходится искать новый, — резюмировала Ансталь.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян заявил, что, если в отеле произошло массовое отравление, туристы могут подать в суд и получить денежную компенсацию за испорченный отдых и причиненный здоровью вред. Он подчеркнул, что вероятность выиграть спор велика, однако важно собрать доказательную базу.

