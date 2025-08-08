Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 августа 2025 в 15:14

Назван способ получить денежную компенсацию за отравление на отдыхе

Турэксперт Мкртчян: шансы получить компенсацию за отравление в отеле высоки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Если в отеле произошло массовое отравление, туристы могут подать в суд и получить денежную компенсацию за испорченный отдых и причиненный здоровью вред, сообщил NEWS.ru вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян. Он подчеркнул, что вероятность выиграть спор велика, однако важно собрать доказательную базу.

Важно собрать доказательства. Главный критерий — много ли людей отравились. Ищите незнакомцев из разных городов и стран. Возьмите у них телефоны, чтобы потом связаться и пригласить свидетелями в суд. Потребуется справка от врача. Хорошо бы показать в суде фото и видео грязной посуды, мутного бассейна, — рассказал Мкртчян.

По его словам, подавать в суд нужно на туроператора, у которого была куплена путевка. Мкртчян посоветовал не поскупиться и нанять для этого хорошего юриста, который занимается защитой прав потребителей.

Ранее десятки российских туристов, которые отдыхали в пятизвездочном отеле Club Hotel Anjeliq в Аланье, пожаловались на симптомы пищевого отравления. Они слегли с высокой температурой и рвотой. По их словам, в гостинице полная антисанитария: в зоне раздачи еды везде летают мухи, а сотрудники выдают грязные тарелки.

