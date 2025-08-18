Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 03:05

Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 18 августа, дожди в помощь

Прогноз пыльцы на 18 августа Прогноз пыльцы на 18 августа Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Уровень пыльцы в столице сегодня похож на вчерашний — значительное количество спор грибков и минимум растительных аллергенов. О чем еще стоит знать аллергикам Москвы, рассказываем в нашем материале.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

Начало недели в столице будет прохладным и очень влажным. Максимальная температура днем — около +19°C. В течение суток прогнозируются осадки, причем днем они могут сопровождаться грозой. Облака и дождь помогут временно снизить уровень пыльцы в воздухе, но грибковые споры останутся активными.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 18 августа

Уровень пыльцы в Москве сейчас повторяет картину вчерашнего дня. Полынь держится на низких значениях (1–10 единиц), злаковых практически нет. Зато споры кладоспориума и альтернарии по-прежнему присутствуют в больших объемах — более 1000 единиц на кубометр воздуха, что является высоким и опасным показателем.

Даже если растительных аллергенов в воздухе немного, при высоком уровне грибков риск обострений у чувствительных людей остается. В дождливую погоду старайтесь сокращать время пребывания на улице. Дома поддерживайте умеренную влажность, используйте очистители воздуха и чаще проводите влажную уборку. После прогулки меняйте одежду и мойте руки и лицо, чтобы снизить контакт с аллергенами. А еще всегда следуйте указанием докторов и принимайте антигистаминные препараты по их рекомендациям.

пыльца
аллергия
аллергены
погода
прогнозы
Москва
здоровье
полынь
грибки
злаки
Анастасия Фомина
А. Фомина
