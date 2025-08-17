Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 17 августа, чуть легче?

Пыльца на 17 августа: прогноз в Москве Пыльца на 17 августа: прогноз в Москве Фото: Shutterstock/FOTODOM

Уровень пыльцы в Москве сейчас заметно снизился из-за дождей, но полностью расслабляться аллергикам рано. Грибковые споры все еще активно присутствуют в воздухе.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

Погода в столице в это воскресенье будет прохладной и пасмурной. Максимальная температура днем составит около +20 °C. В первой половине суток, особенно ночью и утром, ожидаются дожди, которые частично смоют пыльцу из воздуха. Вечером и во второй половине дня осадков станет меньше, но облачность сохранится.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 17 августа

По данным мониторинга, уровень пыльцы сегодня стал заметно ниже. Полынь опустилась до низких значений — всего 1–10 единиц на кубометр воздуха, злаков почти не фиксируется. Однако грибки остаются в изобилии: кладоспориум и альтернария регистрируются в больших количествах, превышающих 1000 единиц. Для мицеточувствительных людей ситуация все еще неблагоприятна.

Даже при низком уровне пыльцы растений в воздухе споры грибков способны вызывать выраженные симптомы: кашель, насморк, раздражение глаз. При длительном пребывании на улице в сырую погоду используйте зонт и водонепроницаемую одежду, чтобы снизить контакт с аллергенами. После возвращения домой полезно сразу переодеться и промыть нос солевым раствором. Проветривать жилье лучше после дождя, когда уровень пыльцы в воздухе минимален, а в сухие промежутки — использовать очиститель воздуха.

Не забывайте держать под рукой лекарства и следовать рекомендациям врача!

Куда сходить 16 и 17 августа в Москве, рассказали в нашем материале.

