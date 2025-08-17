В Липецкой области объявили красный уровень угрозы атаки дронов

В Липецкой области объявлен красный уровень угрозы атаки беспилотников, сообщило региональное управление МЧС в своем Telegram-канале. Жителям и организациям рекомендовано соблюдать повышенные меры безопасности и следить за официальными обновлениями ситуации.

Объявлен красный уровень «Угроза атаки БПЛА» по Липецкой области, — следует из сообщения ведомства.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны сбили 10 украинских беспилотников на территории России. По данным военного ведомства, восемь дронов были уничтожены над Белгородской областью, еще два — над Краснодарским краем.

До этого в военном ведомстве информировали, что российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 268 беспилотных летательных аппаратов ВСУ в зоне военной операции на Украине. Также были перехвачены четыре управляемые авиационные бомбы.

Кроме того, в МО РФ отчитались, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 11 украинских дронов над Белгородской областью. Атаки были отражены 15 августа в период с 11:00 до 14:00 мск.