Успех России на саммите в США объясняется активным наступлением ВС РФ на Украине, заявил в своей статье для The Sunday Telegraph британский отставной полковник Ричард Кемп. По его мнению, несмотря на многолетнее давление Запада, РФ продемонстрировала, что ее нельзя считать «бумажным тигром».

Кемп отмечает, что переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже прошли на равных не из-за влияния Путина на Трампа, а благодаря неудержимому российскому наступлению. Западное вооружение, технологическое превосходство и военные доктрины не смогли победить Россию.

Автор подчеркивает, что Россия извлекла уроки из современного военного конфликта. Это помогло ей адаптировать свои силы и стратегии с эффективным использованием беспилотников и других инноваций, тогда как Запад оказался к этому не готов.

Ранее в Красноармейске (Покровске) ДНР женщина выбежала навстречу дрону ВС РФ с иконой в руках. Разведчик группировки войск «Центр» ВС РФ с позывным Король отметил, что операторы БПЛА были информированы о мирном населении, которое укрывается в том районе.