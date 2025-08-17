Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
17 августа 2025 в 02:47

В Великобритании признали мощь российской армии на фоне саммита на Аляске

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Успех России на саммите в США объясняется активным наступлением ВС РФ на Украине, заявил в своей статье для The Sunday Telegraph британский отставной полковник Ричард Кемп. По его мнению, несмотря на многолетнее давление Запада, РФ продемонстрировала, что ее нельзя считать «бумажным тигром».

Кемп отмечает, что переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже прошли на равных не из-за влияния Путина на Трампа, а благодаря неудержимому российскому наступлению. Западное вооружение, технологическое превосходство и военные доктрины не смогли победить Россию.

Автор подчеркивает, что Россия извлекла уроки из современного военного конфликта. Это помогло ей адаптировать свои силы и стратегии с эффективным использованием беспилотников и других инноваций, тогда как Запад оказался к этому не готов.

Ранее в Красноармейске (Покровске) ДНР женщина выбежала навстречу дрону ВС РФ с иконой в руках. Разведчик группировки войск «Центр» ВС РФ с позывным Король отметил, что операторы БПЛА были информированы о мирном населении, которое укрывается в том районе.

ВС РФ
Россия
саммиты
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, что делал в России один из участников теракта на «Крокус»
«Им управляет бес»: в Киеве раскрыли план Зеленского на встречу с Трампом
Еще в одном регионе России предупредили о возможной атаке беспилотников
В Липецкой области объявили красный уровень угрозы атаки дронов
Марочко рассказал об успехах ВС РФ на Украине
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 17 августа, чуть легче?
Силы ПВО дали отпор украинским дронам над российским регионом
Побережье Индонезии содрогнулось от подземных толчков
В Великобритании признали мощь российской армии на фоне саммита на Аляске
Названо число атак ВСУ на ДНР за сутки
Вандалы изуродовали памятник советскому музыканту на Украине
Протестующие в Сербии разрушили здание суда и подожгли офис правящей партии
Многоквартирный дом в ДНР попал под огонь беспилотника ВСУ
Пожарный поезд выехал в Щербинку для тушения опасного пожара
Опрос показал, сколько немцев верят в победу АдГ на выборах в бундестаг
SHOT сообщил о взрывах, прогремевших в Воронежской области
Над российским регионом нависла угроза беспилотной атаки
Белый дом ответил на сообщения об оставленных документах в отеле в Аляске
Раскрыто, какого политика могут позвать на встречу Трампа и Зеленского
Китай упомянули на саммите на Аляске как гаранта безопасности Украины
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.