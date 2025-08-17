Опрос показал, сколько немцев верят в победу АдГ на выборах в бундестаг

Всего 43% жителей Германии считают, что партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) станет самой сильной партией на следующих выборах в бундестаг в 2029 году, говорят итоги опроса социологического института INSA. По его информации, 39% придерживаются противоположной точки зрения, передает газета Bild.

В то же время 56% участников опроса уверены, что деятельность правящей коалиции в составе ХДС/ХСС и СДПГ под руководством канцлера Фридриха Мерца (ХДС) укрепляет электоральный потенциал АдГ. Только 10% полагают, что это приведет к сокращению электоральной базы, 47% немцев высказались против любого сотрудничества ХДС/ХСС с АдГ.

Ранее правая партия «Альтернатива для Германии» вновь обошла блок ХДС/ХСС и вышла на первое место в рейтинге популярности среди немецких избирателей, как показал опрос института Forsa. Это уже второй случай лидерства фракции в текущем году.

До этого сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявила, что встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске без участия европейских лидеров продемонстрировала уход ФРГ на «политическую обочину». Она также подчеркнула, что в этом виноват канцлер страны Фридрих Мерц.