16 августа 2025 в 17:58

Диетолог раскрыла, как узнать о проблемах со здоровьем по налету на языке

Врач Устинова: желтый налет на языке может указывать на проблемы с ЖКТ и печенью

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Налет на языке может быть признаком целого ряда заболеваний, заявила в беседе с Lenta.ru диетолог Елена Устинова. Например, желтый налет на языке, как правило, появляется при проблемах с желудочно-кишечным трактом и печенью, особенно если возникает с обеих сторон языка, отметила врач.

Если же налета совсем нет, а язык приобрел ярко-малиновый оттенок, то это может указывать на дефицит витаминов группы B, B9, B12 или анемию, отметила специалист. Бело-серый налет свидетельствует о кандидозе полости рта и проблемах с пищеварением, а плотный белый появляется при ангине и ОРВИ, уточнила Устинова.

Язык может многое рассказать, но самостоятельно ставить диагноз — опасно, — резюмировала она.

Ранее гастроэнтеролог Андрей Констанденков заявил, что людям со склонностью к запорам следует отказаться от некоторых продуктов, которые вызывают проблемы с дефекацией. Прежде всего из рациона нужно исключить фастфуд: бургеры, пиццу, картошку фри, наггетсы и замороженные полуфабрикаты.

До этого хирург Александр Умнов предупредил, что чрезмерное употребление арбуза может быть опасно при диарее, метеоризме и коликах. Врач также призвал отказаться от него пациентам с мочекаменной болезнью, тяжелыми патологиями поджелудочной и предстательной железы.

здоровье
заболевания
врачи
ЖКТ
