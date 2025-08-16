Диетолог раскрыла, как узнать о проблемах со здоровьем по налету на языке

Врач Устинова: желтый налет на языке может указывать на проблемы с ЖКТ и печенью

Налет на языке может быть признаком целого ряда заболеваний, заявила в беседе с Lenta.ru диетолог Елена Устинова. Например, желтый налет на языке, как правило, появляется при проблемах с желудочно-кишечным трактом и печенью, особенно если возникает с обеих сторон языка, отметила врач.

Если же налета совсем нет, а язык приобрел ярко-малиновый оттенок, то это может указывать на дефицит витаминов группы B, B9, B12 или анемию, отметила специалист. Бело-серый налет свидетельствует о кандидозе полости рта и проблемах с пищеварением, а плотный белый появляется при ангине и ОРВИ, уточнила Устинова.

Язык может многое рассказать, но самостоятельно ставить диагноз — опасно, — резюмировала она.

