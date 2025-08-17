Побережье Индонезии содрогнулось от подземных толчков

Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано у побережья Индонезии, сообщила пресс-служба Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра. Уточняется, что информации о пострадавших не поступало, разрушений не обнаружено.

По данным организации, эпицентр располагался в 104 км к востоку от города Палу (остров Сулавеси), где проживают 282 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров. Угроза цунами не объявлялась, добавили специалисты.

Ранее сейсмическая активность была зарегистрирована в районе северных Курильских островов. Как уточнила начальник станции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова, магнитуда подземных толчков достигла 5,3. В Северо-Курильске колебания могли ощущаться с силой до 4 баллов, опасности возникновения цунами не было.

Позже в краевом управлении МЧС России информировали, что на Камчатке за сутки зафиксировано 50 сейсмических толчков различной интенсивности. Магнитуда подземных колебаний варьировалась от 3,5 до 6,5. В населенных пунктах ощущалось лишь одно землетрясение силой от 3 до 5 баллов.