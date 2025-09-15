Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 16:16

Стало известно, на что Илон Маск потратил $1 млрд

Илон Маск купил на $1 млрд акции Tesla

Илон Маск Илон Маск Фото: Shutterstock/FOTODOM

Генеральный директор Tesla Илон Маск совершил первую с февраля 2020 года покупку акций компании на открытом рынке, сообщает CNBC. Сумма сделки составила около $1 млрд (84 млрд рублей).

Бизнесмен приобрел 2,57 млн акций автопроизводителя по различным ценам. До этой покупки Маску принадлежало приблизительно 13% акций Tesla. Трейдеры активно отреагировали на данную новость. По итогам торговой сессии 12 сентября стоимость ценных бумаг компании увеличилась на 7,35%.

Ранее основанная Маском компания xAI провела сокращение более 500 сотрудников, которые были задействованы в проекте по обучению искусственного интеллекта и разработке чат-бота Grok. Данное решение было принято в рамках процесса реструктуризации. Теперь руководство компании намерено сосредоточиться на поиске не универсальных, а узкопрофильных специалистов.

До этого стало известно, что совет директоров Tesla предложил Маску беспрецедентную программу компенсаций. Размер потенциального вознаграждения предпринимателя может достичь почти $1 трлн. Для получения указанной суммы Маску необходимо выполнить ряд исключительных условий в течение 10 лет. Основными требованиями являются развитие нового направления по выпуску роботакси, а также увеличение рыночной капитализации компании до $8,5 трлн.

США
Илон Маск
акции
Tesla
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Бэллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу истребителей Rafale
Жители Нью-Йорка оценили рекламу «Интервидения» на Таймс-сквер
Американский бизнес попросил Трампа отменить санкции против России
Толпа мужчин в масках и мертвецы в московских парках: главные ЧП дня
В России рухнул госмессенджер MAX
Американист предположил исход противостояния Трампа и Сороса
На Крымском мосту таинственно пропала собака
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.