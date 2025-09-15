Стало известно, на что Илон Маск потратил $1 млрд Илон Маск купил на $1 млрд акции Tesla

Генеральный директор Tesla Илон Маск совершил первую с февраля 2020 года покупку акций компании на открытом рынке, сообщает CNBC. Сумма сделки составила около $1 млрд (84 млрд рублей).

Бизнесмен приобрел 2,57 млн акций автопроизводителя по различным ценам. До этой покупки Маску принадлежало приблизительно 13% акций Tesla. Трейдеры активно отреагировали на данную новость. По итогам торговой сессии 12 сентября стоимость ценных бумаг компании увеличилась на 7,35%.

Ранее основанная Маском компания xAI провела сокращение более 500 сотрудников, которые были задействованы в проекте по обучению искусственного интеллекта и разработке чат-бота Grok. Данное решение было принято в рамках процесса реструктуризации. Теперь руководство компании намерено сосредоточиться на поиске не универсальных, а узкопрофильных специалистов.

До этого стало известно, что совет директоров Tesla предложил Маску беспрецедентную программу компенсаций. Размер потенциального вознаграждения предпринимателя может достичь почти $1 трлн. Для получения указанной суммы Маску необходимо выполнить ряд исключительных условий в течение 10 лет. Основными требованиями являются развитие нового направления по выпуску роботакси, а также увеличение рыночной капитализации компании до $8,5 трлн.