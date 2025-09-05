Маска хотят вознаградить рекордной премией при выполнении ряда условий

Совет директоров Tesla предложил генеральному директору компании Илону Маску беспрецедентную компенсационную программу, сообщило агентство Bloomberg. Размер потенциального вознаграждения бизнесмена может достичь почти $1 трлн.

Для получения указанной суммы Маску потребуется выполнить ряд экстраординарных условий в течение десятилетнего периода. Ключевыми требованиями являются развитие нового направления по производству роботакси и увеличение рыночной капитализации компании до $8,5 трлн.

Данная инициатива направлена на сохранение концентрации внимания основателя компании на развитии бизнеса Tesla. Совет директоров стремится обеспечить фокус Маска на ключевых направлениях роста, включая робототехнику и искусственный интеллект.

Решение было принято на фоне возрастающей вовлеченности бизнесмена в политическую деятельность и другие проекты. Маск являлся крупнейшим финансовым спонсором избирательной кампании президента США Дональда Трампа и активно участвовал в дискуссиях о реформировании федерального правительства. Подчеркивается, что компания переживает сложный период, о чем свидетельствуют два худших квартальных показателя за последние годы и снижение глобальных поставок на 13%.

Ранее сообщалось, что Tesla свернула проект по созданию суперкомпьютера Dojo. Руководитель проекта Питер Бэннон покидает компанию, а большая часть его команды либо уволена, либо переведена на другие задачи.