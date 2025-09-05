Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025 в 16:29

Маска хотят вознаградить рекордной премией при выполнении ряда условий

Bloomberg: совет директоров Tesla предложил Маску премию в $1 трлн

Илон Маск Илон Маск Фото: Francis Chung — Pool via CNP/Global Look Press

Совет директоров Tesla предложил генеральному директору компании Илону Маску беспрецедентную компенсационную программу, сообщило агентство Bloomberg. Размер потенциального вознаграждения бизнесмена может достичь почти $1 трлн.

Для получения указанной суммы Маску потребуется выполнить ряд экстраординарных условий в течение десятилетнего периода. Ключевыми требованиями являются развитие нового направления по производству роботакси и увеличение рыночной капитализации компании до $8,5 трлн.

Данная инициатива направлена на сохранение концентрации внимания основателя компании на развитии бизнеса Tesla. Совет директоров стремится обеспечить фокус Маска на ключевых направлениях роста, включая робототехнику и искусственный интеллект.

Решение было принято на фоне возрастающей вовлеченности бизнесмена в политическую деятельность и другие проекты. Маск являлся крупнейшим финансовым спонсором избирательной кампании президента США Дональда Трампа и активно участвовал в дискуссиях о реформировании федерального правительства. Подчеркивается, что компания переживает сложный период, о чем свидетельствуют два худших квартальных показателя за последние годы и снижение глобальных поставок на 13%.

Ранее сообщалось, что Tesla свернула проект по созданию суперкомпьютера Dojo. Руководитель проекта Питер Бэннон покидает компанию, а большая часть его команды либо уволена, либо переведена на другие задачи.

