Tesla прекратила работу над одним из амбиционных проектов Bloomberg: Tesla завершила работу над суперкомпьютером Dojo и распустила команду

Американский производитель электромобилей Tesla свернул проект по созданию суперкомпьютера Dojo, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Руководитель проекта Питер Бэннон покидает компанию, а большая часть его команды либо уволена, либо переведена на другие задачи.

По данным агентства, Tesla теперь будет больше полагаться на внешних технологических партнеров. Среди них Nvidia, AMD и Samsung Electronics. Они необходимы для развития систем искусственного интеллекта.

Суперкомпьютер Dojo разрабатывался специально для обучения нейросетей. Они используются в автопилоте электромобилей компании.

Ранее в американской национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения (NAACP) призвали остановить реализацию проекта суперкомпьютера Colossus Илона Маска. Активисты указали на возможное загрязнение атмосферы, которое наносит вред людям. Colossus управляет кластером из более чем 100 тысяч процессоров Nvidia, которые используются для обучения чат-бота Grok.

До этого предприниматель Павел Дуров сообщил, что Telegram и компания xAI Маска договорились об интеграции в мессенджер чат-бота Grok. Новые функции станут доступны летом 2025 года.