Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 07:21

Tesla прекратила работу над одним из амбиционных проектов

Bloomberg: Tesla завершила работу над суперкомпьютером Dojo и распустила команду

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Американский производитель электромобилей Tesla свернул проект по созданию суперкомпьютера Dojo, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Руководитель проекта Питер Бэннон покидает компанию, а большая часть его команды либо уволена, либо переведена на другие задачи.

По данным агентства, Tesla теперь будет больше полагаться на внешних технологических партнеров. Среди них Nvidia, AMD и Samsung Electronics. Они необходимы для развития систем искусственного интеллекта.

Суперкомпьютер Dojo разрабатывался специально для обучения нейросетей. Они используются в автопилоте электромобилей компании.

Ранее в американской национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения (NAACP) призвали остановить реализацию проекта суперкомпьютера Colossus Илона Маска. Активисты указали на возможное загрязнение атмосферы, которое наносит вред людям. Colossus управляет кластером из более чем 100 тысяч процессоров Nvidia, которые используются для обучения чат-бота Grok.

До этого предприниматель Павел Дуров сообщил, что Telegram и компания xAI Маска договорились об интеграции в мессенджер чат-бота Grok. Новые функции станут доступны летом 2025 года.

Tesla
суперкомпьютер
остановки
команды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинцы отбили депутата Москвича от сотрудников военкомата
Еще одна страна приостановит закупки вооружений у США
В Госдуме связали атаку на Сочи со злостью Зеленского из-за переговоров
Скандальная сделка о покупке альбома одного знаменитого рэпера расторгнута
«Играет в свое удовольствие»: Булыкин объяснил, почему Раков «рвет» РПЛ
Украина согласилась на перемирие
Экономист раскрыл, что сможет спасти Россию от рецессии
Ереван озвучил позицию по транспортному коридору через Сюникскую область
В одном из регионов в школах запретили одежду, скрывающую лицо
Билялетдинов назвал лучшие качества новой звезды РПЛ Ракова
Россиянам назвали точную дату следующего звездного дождя
Творожный кекс — простой рецепт, а результат как из пекарни
Лукашенко исключил один вариант развития событий в конфликте на Украине
Лукашенко готов принять трехсторонние переговоры в Минске
Еще один аэропорт в России временно перестал принимать рейсы
Женщина выиграла в лотерею и полгода судилась за призовые миллионы долларов
Политолог оценил шансы подписания мира между Арменией и Азербайджаном
Ученый раскрыл нюанс появления астероида над Иркутской областью
Вынесли почти 5 млн рублей. Ограбление «Почты России» в Москве: подробности
Отдыхающих эвакуируют с пляжей Сочи из-за угрозы атаки БПЛА
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Выдерживает -40 ℃, цветет все лето! Чудо-многолетник с шапками цветов
Общество

Выдерживает -40 ℃, цветет все лето! Чудо-многолетник с шапками цветов

Готовим слоеный салат «Слезы свекрови»: удивите всех гостей!
Общество

Готовим слоеный салат «Слезы свекрови»: удивите всех гостей!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.