15 сентября 2025 в 16:28

Венгрия «жмет на газ» в атомном проекте

Сийярто заявил, что Венгрия ускоряет строительство АЭС «Пакш-2»

Петер Сийярто Петер Сийярто Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Венгрия увеличивает темпы реализации проекта по возведению атомной электростанции «Пакш-2», сообщает Infostart со ссылкой на главу МИД республики Петера Сийярто. Данное решение принято на фоне попыток внешних сил помешать осуществлению этого строительства.

Несмотря ни на какие атаки, ни на какие попытки сорвать наш проект, Венгрия ускоряет строительство своей новой атомной электростанции, — сказал дипломат.

Ранее государственная корпорация «Росатом» заявила, что продолжит осуществление проекта по возведению атомной электростанции «Пакш-2» на территории Венгрии. Данное решение сохраняет силу, несмотря на запрет, установленный судом Европейского союза. В компании добавили, что проект имеет стратегическое значение для обеспечения энергетической стабильности и поддержки экономики венгерского государства.

До этого Европейский суд отменил разрешение Еврокомиссии на венгерское финансирование строительства ядерных реакторов для АЭС «Пакш-2». Суд указал, что Еврокомиссия допустила ошибку в процедуре оценки. Она проверила только соответствие финансирования нормам о государственной помощи. Однако, по мнению суда, этого оказалось недостаточно. Комиссия также должна была проверить соблюдение правил ЕС о государственных закупках при заключении контракта на строительство двух реакторов.

Петер Сийярто
Венгрия
АЭС
строительство
