15 сентября 2025 в 17:44

Назван ультрадешевый овощ для поддержки сердца

Кардиолог Перельо посоветовала есть лук для укрепления сердца

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Лук помогает снизить давление и укрепить сердце, заявила кардиолог Магдалена Перельо в ролике на платформе TikTok. Врач посоветовала включать этот овощ в рацион людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

По словам врача, лук богат кверцетином — природным антиоксидантом, снижающим уровень холестерина и воспаления в организме. Также он содержит калий, клетчатку и витамины и весьма полезен для диабетиков — при регулярном употреблении он помогает контролировать уровень сахара в крови. Кроме того, лук благоприятно влияет на здоровье почек.

Ранее врач-терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин объяснил, что во время аномально высокого атмосферного давления людям с сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями может стать хуже. Он рекомендовал снизить нагрузку, отказаться от кофе и предупредил, что напиток может вызвать скачки давления, особенно на фоне погодных перепадов.

Кардиолог Сергей Бойцов между тем рассказал, что для защиты сердца и сосудов необходимо полностью отказаться от табака — не только сигарет, но и вейпов и электронных устройств. Он также подчеркнул важность контроля веса, умеренного потребления соли и регулярной физической активности, особенно быстрой ходьбы.

