Врач рассказал, как легче пережить высокое атмосферное давление

Люди с хроническими заболеваниями сердца и легких могут почувствовать себя плохо во время грядущего рекордно высокого давления в Москве, заявил врач-терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин, чьи слова приводит «Вечерняя Москва». Чтобы избежать недомогания, он посоветовал снизить физическую и психическую нагрузку. Кроме того, врач призвал воздержаться от кофе.

Кондрахин объяснил, что кофе может вызвать у людей с нарушениями в сосудистой системе скачок артериального давления. При этом на фоне повышения атмосферного давления с артериальным обычно происходит обратное.

Когда атмосферное давление повышается, мы, как правило, снижаем артериальное давление и выравниваем эту разницу. Но у людей с заболеваниями сердца она может проявиться в обратном направлении, — предупредил кардиолог.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова спрогнозировала рекордно высокое атмосферное давление в Москве 14 сентября. По ее словам, показатель может достичь 762 мм ртутного столба. Пока рекорд давления в этот день принадлежит 1949 году, когда оно составляло 758,6 мм ртутного столба.