Россиянам назвали главных врагов сердечно-сосудистой системы

Для сохранения здоровья сердца и сосудов необходимо отказаться от любых видов табака, включая сигареты, электронные устройства и вейпы, сообщил кардиолог Сергей Бойцов в беседе с KP.RU. По его словам, они повышают риски гипертонии, инфарктов, инсультов и онкологии.

Врач отметил, что не менее важно следить за питанием. Дело в том, что избыточный вес провоцирует гипертонию, атеросклероз и диабет, который разрушает сосуды и сердце. Медик также порекомендовал сократить потребление соли и больше двигаться. Наиболее полезными для сердца являются циклические аэробные нагрузки, к которым относится быстрая ходьба.

Профилактика, раннее выявление и грамотное лечение болезней сосудов и сердца может продлить жизнь на 10 и более лет, — добавил собеседник.

Ранее кардиолог Юрий Конев рассказал, что достоверно определить приближение инфаркта может только врач. По его словам, заболевание стало «молодеть» из-за неправильного питания и малоподвижного образа жизни. В зоне риска люди, не достигшие 40 лет. По его словам, снизить смертность помогает диспансеризация.