Юрист предположила, как могут оплачивать четырехдневку Юрист Яковлева: оплата труда при четырехдневке будет зависеть от оформления

Оплата труда при четырехдневке может зависеть от того, будет ли это неполное или сокращенное рабочее время, рассказала юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева. По ее словам, переданным «Москвой 24», в любом случае дополнительные расходы неизбежно будут переложены на потребителей.

Практика сокращенного рабочего времени предполагает, что работодатели должны будут выплачивать сотрудникам полную зарплату, даже если фактически они трудились меньше 40 часов. Юрист отметила, что с экономической точки зрения вариант с неполным рабочим временем, который оплачивается по часам, более выгоден для рынка.

Любое сокращение рабочей недели с сохранением полной зарплаты не происходит просто так — дополнительные расходы неизбежно перекладываются на потребителей, — резюмировала эксперт.

Ранее Светлана Бессараб, член комитета Госдумы по труду, сообщила, что в России могут рассмотреть переход на четырехдневную рабочую неделю после завершения специальной военной операции. Однако сейчас, в условиях наращивания производства и работы многих предприятий в три смены, это может привести к увеличению стоимости продукции.