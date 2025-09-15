Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 17:46

Экс-полковник СБУ рассказал о подрывнике «Северных потоков»

Экс-полковник СБУ Прозоров рассказал, что подрывник СП работал в ГУР Украины

Василий Прозоров Василий Прозоров Фото: NEWS.ru

Роман Червинский, причастный к подрывам на «Северных потоках», являлся сотрудником Главного управления разведки Украины, рассказал в беседе с NEWS.ru подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров. Он был лично знаком с Червинским и отметил, что у последнего «богатая» биография.

Я знаю лично одного человека из тех, кого обвиняет немецкая полиция. Это Роман Червинский. У него «богатая» биография. Не скажу, что мы прямо очень хорошо знакомы и плотно общались. Но мы неоднократно пересекались во время так называемой АТО в Донбассе («антитеррористической операцией» в Киеве называли карательные военные акции. — NEWS.ru). Еще в 2015 году. Его прикомандировали туда от одного из региональных управлений СБУ, — заявил Прозоров.

В 2015 году Червинский, который работал в одном из региональных управлений СБУ, перевелся в 5-е управление департамента контрразведки СБУ, отметил Прозоров. Дальше он попал в ГУР в составе команды, которую набрал генерал-майор Валерий Кондратюк, добавил собеседник NEWS.ru

Он успел послужить в 5-м управлении под началом американцев, отучиться в США и поработать в ГУР. Именно этого человека сегодня в Германии обвиняют в теракте на «Северных потоках», — сказал Прозоров.

Ранее экс-судья Административного воеводского суда в Варшаве Томаш Шмидт, получивший политическое убежище в Белоруссии, заявил, что Польша причастна к теракту на газопроводе «Северный поток — 2». По его словам, это подтверждают подозрительные смерти нескольких польских военных из спецподразделения Formoza.

Украина
ГУР МО Украины
СБУ
Северные потоки
взрывы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Бэллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу истребителей Rafale
Жители Нью-Йорка оценили рекламу «Интервидения» на Таймс-сквер
Американский бизнес попросил Трампа отменить санкции против России
Толпа мужчин в масках и мертвецы в московских парках: главные ЧП дня
В России рухнул госмессенджер MAX
Американист предположил исход противостояния Трампа и Сороса
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.