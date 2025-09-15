Роман Червинский, причастный к подрывам на «Северных потоках», являлся сотрудником Главного управления разведки Украины, рассказал в беседе с NEWS.ru подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров. Он был лично знаком с Червинским и отметил, что у последнего «богатая» биография.

Я знаю лично одного человека из тех, кого обвиняет немецкая полиция. Это Роман Червинский. У него «богатая» биография. Не скажу, что мы прямо очень хорошо знакомы и плотно общались. Но мы неоднократно пересекались во время так называемой АТО в Донбассе («антитеррористической операцией» в Киеве называли карательные военные акции. — NEWS.ru). Еще в 2015 году. Его прикомандировали туда от одного из региональных управлений СБУ, — заявил Прозоров.

В 2015 году Червинский, который работал в одном из региональных управлений СБУ, перевелся в 5-е управление департамента контрразведки СБУ, отметил Прозоров. Дальше он попал в ГУР в составе команды, которую набрал генерал-майор Валерий Кондратюк, добавил собеседник NEWS.ru

Он успел послужить в 5-м управлении под началом американцев, отучиться в США и поработать в ГУР. Именно этого человека сегодня в Германии обвиняют в теракте на «Северных потоках», — сказал Прозоров.

Ранее экс-судья Административного воеводского суда в Варшаве Томаш Шмидт, получивший политическое убежище в Белоруссии, заявил, что Польша причастна к теракту на газопроводе «Северный поток — 2». По его словам, это подтверждают подозрительные смерти нескольких польских военных из спецподразделения Formoza.