Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 17:40

Назван влиятельный клан США, по которому ударит Трамп после Соросов

Аналитик Собянин предположил, что Трамп попытается наказать клан Клинтонов

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

За разгромом фондов финансиста Джорджа Сороса в США последуют уголовные дела в отношении семейства Клинтонов и их приближенных, выразил мнение в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Александр Собянин. Он напомнил, что в этом году две влиятельные американские семьи практически породнились.

В 2025 году сын Джорджа Сороса Алекс женился на Хуме Абердин, бывшей многолетней помощнице Хиллари Клинтон. Так что за разгромом «грибницы Сороса» последуют уголовные дела в отношении Клинтонов и их приближенных, — считает эксперт.

По его словам, ярчайшими представителями клана являются экс-президент США Билл Клинтон и его жена Хиллари, баллотировавшаяся на должность главы государства и занимавшая пост государственного секретаря.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о намерении расследовать деятельность Сороса из-за его возможной причастности к беспорядкам в Соединенных Штатах. В интервью Fox News он допустил, что структуры Сороса финансировали массовые протесты и пытались дестабилизировать обстановку в стране.

Дональд Трамп
Джордж Сорос
Хиллари Клинтон
Билл Клинтон
США
Антон Сидорчук
А. Сидорчук
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский регион за час атаковали десятки БПЛА
«Виновен в геноциде русских»: кем был Дудаев, которым восхищается Пугачева
В Петербурге озвучили, как изменится демографическая ситуация в городе
«Пропитана ненавистью»: в Чечне оценили высказывания Пугачевой
Реклама энергетиков существенно изменится с марта 2026 года
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.