Назван влиятельный клан США, по которому ударит Трамп после Соросов Аналитик Собянин предположил, что Трамп попытается наказать клан Клинтонов

За разгромом фондов финансиста Джорджа Сороса в США последуют уголовные дела в отношении семейства Клинтонов и их приближенных, выразил мнение в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Александр Собянин. Он напомнил, что в этом году две влиятельные американские семьи практически породнились.

В 2025 году сын Джорджа Сороса Алекс женился на Хуме Абердин, бывшей многолетней помощнице Хиллари Клинтон. Так что за разгромом «грибницы Сороса» последуют уголовные дела в отношении Клинтонов и их приближенных, — считает эксперт.

По его словам, ярчайшими представителями клана являются экс-президент США Билл Клинтон и его жена Хиллари, баллотировавшаяся на должность главы государства и занимавшая пост государственного секретаря.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о намерении расследовать деятельность Сороса из-за его возможной причастности к беспорядкам в Соединенных Штатах. В интервью Fox News он допустил, что структуры Сороса финансировали массовые протесты и пытались дестабилизировать обстановку в стране.