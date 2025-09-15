В Москве на территории Электрозавода разместят «Система-Сити»

На территории бывшего московского Электрозавода, редевелопментом которого занимается федеральная финансово-строительная группа «Эталон», разместится финансово-деловой центр «Система-Сити» — комплекс высотных офисных зданий. Проект предполагает комплексное развитие территории с созданием многофункционального кластера с деловой, технологической и жилой инфраструктурой.

Редевелопмент территории Электрозавода предполагает несколько зон застройки. Это и жилая застройка, и общественно-деловая, включающая офисные здания и технопарк. Здесь будет создана «Система-Сити» — комплекс высотных зданий, в которых разместятся предприятия из технологического сектора, а также компании группы АФК «Система». Доминантой и сердцем проекта будет бережно реконструированный архитектурный ансамбль Электрозавода и его внутреннее пространство с пешеходными улицами и объектами обслуживания населения, — рассказал президент группы «Эталон» Михаил Бузулуцкий.

При реализации проекта особое внимание уделяли сохранению историко-архитектурной направленности постройки, включенной в реестр объектов культурного наследия. По площади территории объект сопоставим с Московским Кремлем и превышает Казанский кремль.

Охранные обязательства в рамках редевелопмента Электрозавода выполнят в полном объеме. У нас есть большой опыт в реконструкции объектов культурного наследия. Яркий пример — деловой квартал «Серебряный фонтан» в Алексеевском районе столицы, созданный на базе Алексеевской водоподъемной станции XIX века. Благодаря усилиям группы «Эталон» памятник промышленной архитектуры обрел второе дыхание: здесь открылись бизнес-центр, в котором расположилась штаб-квартира компании, полуторавековая липовая аллея, сквер 80-летия Победы, фонтан, арт-галерея, флагманский магазин «Гжель» и чайная. Редевелопмент Электрозавода для нас — большой вызов, и мы будем заниматься объектом с особой заботой. Уверен, что у нас все получится, — отметил Бузулуцкий.

Идет подготовительная работа к реализации проекта. Градостроительный этап с утверждением документации намерены завершить в конце 2025 — начале 2026 года. Затем начнут этап проектирования. Выход на стройплощадку и начало строительных работ запланированы на конец 2026 — начало 2027 года.