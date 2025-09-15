Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 17:31

В Москве на территории Электрозавода разместят «Система-Сити»

Фото: Пресс-служба Группы «Эталон»

На территории бывшего московского Электрозавода, редевелопментом которого занимается федеральная финансово-строительная группа «Эталон», разместится финансово-деловой центр «Система-Сити» — комплекс высотных офисных зданий. Проект предполагает комплексное развитие территории с созданием многофункционального кластера с деловой, технологической и жилой инфраструктурой.

Редевелопмент территории Электрозавода предполагает несколько зон застройки. Это и жилая застройка, и общественно-деловая, включающая офисные здания и технопарк. Здесь будет создана «Система-Сити» — комплекс высотных зданий, в которых разместятся предприятия из технологического сектора, а также компании группы АФК «Система». Доминантой и сердцем проекта будет бережно реконструированный архитектурный ансамбль Электрозавода и его внутреннее пространство с пешеходными улицами и объектами обслуживания населения, — рассказал президент группы «Эталон» Михаил Бузулуцкий.

При реализации проекта особое внимание уделяли сохранению историко-архитектурной направленности постройки, включенной в реестр объектов культурного наследия. По площади территории объект сопоставим с Московским Кремлем и превышает Казанский кремль.

Охранные обязательства в рамках редевелопмента Электрозавода выполнят в полном объеме. У нас есть большой опыт в реконструкции объектов культурного наследия. Яркий пример — деловой квартал «Серебряный фонтан» в Алексеевском районе столицы, созданный на базе Алексеевской водоподъемной станции XIX века. Благодаря усилиям группы «Эталон» памятник промышленной архитектуры обрел второе дыхание: здесь открылись бизнес-центр, в котором расположилась штаб-квартира компании, полуторавековая липовая аллея, сквер 80-летия Победы, фонтан, арт-галерея, флагманский магазин «Гжель» и чайная. Редевелопмент Электрозавода для нас — большой вызов, и мы будем заниматься объектом с особой заботой. Уверен, что у нас все получится, — отметил Бузулуцкий.

Идет подготовительная работа к реализации проекта. Градостроительный этап с утверждением документации намерены завершить в конце 2025 — начале 2026 года. Затем начнут этап проектирования. Выход на стройплощадку и начало строительных работ запланированы на конец 2026 — начало 2027 года.

строительство
Москва
недвижимость
бизнес
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу истребителей Rafale
Жители Нью-Йорка оценили рекламу «Интервидения» на Таймс-сквер
Американский бизнес попросил Трампа отменить санкции против России
Толпа мужчин в масках и мертвецы в московских парках: главные ЧП дня
В России рухнул госмессенджер MAX
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.