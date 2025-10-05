Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 октября 2025 в 13:45

День архитектора: как искусство строить меняет наш мир

День архитектора: как искусство строить меняет наш мир Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

От скромного жилого дома до грандиозного небоскреба — каждый элемент нашего городского пространства создан людьми особой профессии: архитекторами. Их работа сочетает в себе научный расчет, художественное видение и глубокое понимание социальной функции зданий. Ежегодно в первый понедельник октября мировое сообщество отмечает Международный день архитектуры. Этот праздник служит напоминанием о том, как важен труд зодчих для формирования комфортной и эстетичной среды обитания. Поскольку 2025 год уже близится к завершению, День архитектуры в этот раз пришелся на 6 октября. В этой статье рассказываем, как появилось торжество, почему в России есть еще один, свой День архитектора. А еще поделимся интересными фактами о градостроительстве и самых примечательных зданиях в мире.

От глобального праздника к локальным традициям — кто и когда отмечает

История праздника связана с Международным союзом архитекторов (UIA): Всемирный день архитектуры учрежден именно этой организацией. Темой 2025 года объявлен лозунг Design for Strength, что можно перевести как «Устойчивость к нагрузкам» — акцент в этом году будет сделан на способности архитектуры отвечать на кризисы городской среды. Эта дата исторически связана с инициативой ООН — Всемирным днем Хабитат (habitabilis с латыни переводится как «пригодный для жизни»). События также приходится на первое октябрьское воскресенье, чтобы связать профессиональную повестку архитекторов с большими задачами жилищной и городской политики.

В то же время национальные календари имеют свои нюансы. В России с 2025 года официально утвержден собствненный профессиональный праздник — День архитектора, который властями закреплен за первым понедельником июля; одновременно архитектурное сообщество традиционно участвует и в октябрьских мероприятиях UIA. Поэтому в нашей стране готовятся и к собственному Дню архитектора в России, и проводят тематические мероприятия, синхронизированные с мировым инфоповодом.

Первые архитекторы: от Стоунхенджа до Древнего Египта

В День архитектуры кратко расскажем, как развивалось зодчество.

Стоунхендж Стоунхендж Фото: Wiktor Dabkowski/Global Look Press

Профессия архитектора стара, как сама цивилизация. С тех пор как человек перестал жить в пещере, ему потребовался кто-то, кто мог бы спроектировать жилище, храм или оборонительное сооружение.

Самые древние монументальные сооружения, такие как Стоунхендж (3000–2000 гг. до н. э.), свидетельствуют о наличии у древних людей базовых инженерных знаний. Хотя мы не знаем имен тех, кто планировал эти мегалиты, их работа требовала не только физической силы, но и глубокого понимания геометрии, астрономии и статики.

В Древнем Египте с началом строительства пирамид профессия архитектора не только приобрела социальный вес, но и впервые стала ассоциироваться с конкретными личностями. Первым известным по имени архитектором в истории считается Имхотеп (жил около 2650 г. до н. э.). Он был не только верховным жрецом, но и создателем первой пирамиды — ступенчатой пирамиды Джосера в Саккаре. Имхотеп был настолько почитаем, что после смерти его обожествили.

В Древней Греции и Риме архитектура стала настоящим искусством, основанным на математических пропорциях и философии. Виртувианские принципы (прочность, польза, красота) стали фундаментом, на котором строилась вся европейская традиция.

Секреты готики: замковый камень, контрфорсы и витражи

Готическая архитектура XII–XIV веков — пример того, как инженерия и символика работают вместе.

Шартрский собор Шартрский собор Фото: Günter Lenz/imageBROKER.com/Global Look Press

Главный секрет готики, о котором стоит вспомнить в День архитектуры, — это особая система распределения веса, которая освободила стены от несущей функции.

  • Контрфорсы. Внешние вертикальные опоры, которые противостоят горизонтальному распору сводов. Они принимают на себя большую часть тяжести.

  • Аркбутаны. Полуарки, соединяющие стену собора с контрфорсом. Они отводят вес свода от верхней части стены, направляя его вниз, к опоре. Эта система позволила архитекторам XI–XII веков сделать стены тонкими и высокими.

  • Крестовый свод. Тонкий свод, образованный пересечением двух стрельчатых арок. Он позволил равномерно распределить нагрузку на колонны и внешние опоры.

Освобожденные от тяжести стены могли быть превращены в огромные проемы для окон. Это дало начало искусству витражей, которые заполняли внутреннее пространство собора мистическим, многоцветным светом. Завершающим элементом каждого свода и арок является замковый камень — центральный, клиновидный камень, который держит всю конструкцию, замыкая арку.

Советская архитектура: сталинский ампир, «сталинки», хрущевки и брежневки

XX век в России дал целый набор образцов и типов жилья, каждый из которых отражал технологию, идеологию и экономику своего времени. 1920-е годы были временем экспериментов и авангардной архитектуры: конструктивизма и рационализма с их необычными формами зданий и минимумом декора, идеями о домах-коммунах и функциональных пространствах.

Высотное здание на площади Красных Ворот в Москве Высотное здание на площади Красных Ворот в Москве Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В 1930–1950‑е годы доминировал сталинский ампир — монументальный, декоративный стиль, призванный олицетворять мощь государства; многие зданиях на центральных проспектах наших городов и станции метро созданы в этой эстетике.

Сталинские дома примечательны высокими потолками, монументальной входной группой и качественной кирпичной кладкой; многие из них сохраняют элементы декора и крупные планировки, которые сегодня ценятся за потенциал перепланировки и историческую ценность. Однако строительство таких зданий требовало больших ресурсов и ручного труда, поэтому они не смогли решить жилищный вопрос в стране.

После оттепели пришла эпоха массового и дешевого жилья: хрущевки — панельные и кирпичные дома с маленькими квартирками, предназначенные быстро закрыть жилищный дефицит в стране; затем — брежневки — более крупные панельные серии с улучшенными планировками и техническим оснащением.

Самые необычные здания мира — от «раковин» в Сиднее до шпиля в Нью‑Йорке

Мировая архитектура полна примеров, когда смелая фантазия инженера-зодчего превосходила все мыслимые технические ограничения, создавая настоящие иконы стиля. В День архитектуры вспомним о наиболее примечательных объектах за пределами России.

Сиднейская опера (Австралия)

Спроектированное датским архитектором Йорном Утзоном, это здание является одним из самых узнаваемых в мире.

Сиднейская опера, Австралия Сиднейская опера, Австралия Фото: Steffen Trumpf/dpa/Global Look Press

  • Особенность: главная сложность заключалась в крыше, выполненной в виде огромных парусов или раковин. Изначально Утзон не мог найти способ построить такие сложные, несимметричные формы. В итоге он решил проблему, представив все раковины как фрагменты единой сферы, что позволило стандартизировать производство элементов.

Крайслер-билдинг (США)

Ярчайший пример стиля ар-деко в Нью-Йорке.

  • Особенность: его вершина — это триумф 1920-х годов. Хромированный стальной купол с треугольными арками и шпилем, напоминающим автомобильные колпаки (отсылка к заказчику, компании Chrysler). Это здание символизировало роскошь, скорость и технический прогресс.

Бурдж-Халифа (Burj Khalifa, ОАЭ)

Самое высокое здание в мире (828 метров), доминирующее в современном Дубае.

  • Особенность: его форма — Y-образный трилистник — была выбрана не только ради эстетики, но и для уменьшения ветровых нагрузок. Каждый этаж смещен относительно предыдущего, что предотвращает образование сильных вихрей на вершине.

Бурдж-Халифа, ОАЭ Бурдж-Халифа, ОАЭ Фото: Markus Mainka/imagebroker.com/Global Look Press

Современные тенденции: устойчивость, цифровой дизайн и реновация

Сегодня архитектура отвечает на вызовы климата, ресурсов и городской плотности. Важные тренды: энергоэффективность и нулевые выбросы, адаптация существующего фонда через концепции повторного использования, применение цифровых инструментов — BIM, параметрический дизайн и алгоритмическое моделирование — и внедрение новых материалов, включая 3D‑печать и композиты.

Растет интерес к социальной архитектуре: проектам, которые учитывают здоровье, инклюзивность и доступность городской среды. Эти направления регулярно обсуждаются в рамках профессиональных событий, в том числе и когда отмечают День архитектора.

Практические советы и идеи к празднику — как отметить 6 октября

Как и в российский День архитектора, можно посетить тематические мероприятия и больше узнать о среде, в которой мы живем. Сходите на экскурсию по историческому району, посетите Музей архитектуры им. А. В. Щусева, посмотрите лекцию о правильном и бережном ремонте дореволюционных и сталинских домов или о реновации хрущевок. Поддержите специальные проекты — людей, которые восстанавливают локальные достопримечательности, отмывают закрашенные камины и метлахскую плитку в петербургских парадных и реставрируют окна и двери с помоек (один из известных городских проектов прямо так и называется — «Двери с помоек»).

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Имеет смысл обратить внимание на программы, приуроченные ко Всемирному дню архитектуры 2025 года: UIA часто публикует тематические лекции и материалы у себя на сайте.

А еще советуем поздравить в этот день знакомых архитекторов с праздником 2025 года.

Градостроительство — это не только фасады и планы: это технология жизни, способ организации общественных отношений и инструмент устойчивого развития. От древних мегалитов до хайтек-объектов и массовой послевоенной застройки — архитектура и градостроительство формируют то, как мы живем. Во время, когда мировая профессия вновь фокусируется на прочности и адаптивности, и День архитектуры, и День архитектора 2025 года, и другие сопутствующие мероприятия дают шанс обсудить, как сделать города безопаснее, здоровее и справедливее.

Плюсы и минусы жизни в Новой Москве описали в нашем материале.

праздники
традиции
архитектура
архитекторы
урбанизм
строительство
история
Анастасия Фомина
А. Фомина
