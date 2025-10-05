День архитектора: как искусство строить меняет наш мир

От скромного жилого дома до грандиозного небоскреба — каждый элемент нашего городского пространства создан людьми особой профессии: архитекторами. Их работа сочетает в себе научный расчет, художественное видение и глубокое понимание социальной функции зданий. Ежегодно в первый понедельник октября мировое сообщество отмечает Международный день архитектуры. Этот праздник служит напоминанием о том, как важен труд зодчих для формирования комфортной и эстетичной среды обитания. Поскольку 2025 год уже близится к завершению, День архитектуры в этот раз пришелся на 6 октября. В этой статье рассказываем, как появилось торжество, почему в России есть еще один, свой День архитектора. А еще поделимся интересными фактами о градостроительстве и самых примечательных зданиях в мире.

От глобального праздника к локальным традициям — кто и когда отмечает

История праздника связана с Международным союзом архитекторов (UIA): Всемирный день архитектуры учрежден именно этой организацией. Темой 2025 года объявлен лозунг Design for Strength, что можно перевести как «Устойчивость к нагрузкам» — акцент в этом году будет сделан на способности архитектуры отвечать на кризисы городской среды. Эта дата исторически связана с инициативой ООН — Всемирным днем Хабитат (habitabilis с латыни переводится как «пригодный для жизни»). События также приходится на первое октябрьское воскресенье, чтобы связать профессиональную повестку архитекторов с большими задачами жилищной и городской политики.

В то же время национальные календари имеют свои нюансы. В России с 2025 года официально утвержден собствненный профессиональный праздник — День архитектора, который властями закреплен за первым понедельником июля; одновременно архитектурное сообщество традиционно участвует и в октябрьских мероприятиях UIA. Поэтому в нашей стране готовятся и к собственному Дню архитектора в России, и проводят тематические мероприятия, синхронизированные с мировым инфоповодом.

Первые архитекторы: от Стоунхенджа до Древнего Египта

В День архитектуры кратко расскажем, как развивалось зодчество.

Стоунхендж Фото: Wiktor Dabkowski/Global Look Press

Профессия архитектора стара, как сама цивилизация. С тех пор как человек перестал жить в пещере, ему потребовался кто-то, кто мог бы спроектировать жилище, храм или оборонительное сооружение.

Самые древние монументальные сооружения, такие как Стоунхендж (3000–2000 гг. до н. э.), свидетельствуют о наличии у древних людей базовых инженерных знаний. Хотя мы не знаем имен тех, кто планировал эти мегалиты, их работа требовала не только физической силы, но и глубокого понимания геометрии, астрономии и статики.

В Древнем Египте с началом строительства пирамид профессия архитектора не только приобрела социальный вес, но и впервые стала ассоциироваться с конкретными личностями. Первым известным по имени архитектором в истории считается Имхотеп (жил около 2650 г. до н. э.). Он был не только верховным жрецом, но и создателем первой пирамиды — ступенчатой пирамиды Джосера в Саккаре. Имхотеп был настолько почитаем, что после смерти его обожествили.

В Древней Греции и Риме архитектура стала настоящим искусством, основанным на математических пропорциях и философии. Виртувианские принципы (прочность, польза, красота) стали фундаментом, на котором строилась вся европейская традиция.

Секреты готики: замковый камень, контрфорсы и витражи

Готическая архитектура XII–XIV веков — пример того, как инженерия и символика работают вместе.

Шартрский собор Фото: Günter Lenz/imageBROKER.com/Global Look Press

Главный секрет готики, о котором стоит вспомнить в День архитектуры, — это особая система распределения веса, которая освободила стены от несущей функции.

Контрфорсы. Внешние вертикальные опоры, которые противостоят горизонтальному распору сводов. Они принимают на себя большую часть тяжести.

Аркбутаны. Полуарки, соединяющие стену собора с контрфорсом. Они отводят вес свода от верхней части стены, направляя его вниз, к опоре. Эта система позволила архитекторам XI–XII веков сделать стены тонкими и высокими.

Крестовый свод. Тонкий свод, образованный пересечением двух стрельчатых арок. Он позволил равномерно распределить нагрузку на колонны и внешние опоры.

Освобожденные от тяжести стены могли быть превращены в огромные проемы для окон. Это дало начало искусству витражей, которые заполняли внутреннее пространство собора мистическим, многоцветным светом. Завершающим элементом каждого свода и арок является замковый камень — центральный, клиновидный камень, который держит всю конструкцию, замыкая арку.

Советская архитектура: сталинский ампир, «сталинки», хрущевки и брежневки

XX век в России дал целый набор образцов и типов жилья, каждый из которых отражал технологию, идеологию и экономику своего времени. 1920-е годы были временем экспериментов и авангардной архитектуры: конструктивизма и рационализма с их необычными формами зданий и минимумом декора, идеями о домах-коммунах и функциональных пространствах.

Высотное здание на площади Красных Ворот в Москве Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В 1930–1950‑е годы доминировал сталинский ампир — монументальный, декоративный стиль, призванный олицетворять мощь государства; многие зданиях на центральных проспектах наших городов и станции метро созданы в этой эстетике.

Сталинские дома примечательны высокими потолками, монументальной входной группой и качественной кирпичной кладкой; многие из них сохраняют элементы декора и крупные планировки, которые сегодня ценятся за потенциал перепланировки и историческую ценность. Однако строительство таких зданий требовало больших ресурсов и ручного труда, поэтому они не смогли решить жилищный вопрос в стране.

После оттепели пришла эпоха массового и дешевого жилья: хрущевки — панельные и кирпичные дома с маленькими квартирками, предназначенные быстро закрыть жилищный дефицит в стране; затем — брежневки — более крупные панельные серии с улучшенными планировками и техническим оснащением.

Самые необычные здания мира — от «раковин» в Сиднее до шпиля в Нью‑Йорке

Мировая архитектура полна примеров, когда смелая фантазия инженера-зодчего превосходила все мыслимые технические ограничения, создавая настоящие иконы стиля. В День архитектуры вспомним о наиболее примечательных объектах за пределами России.

Сиднейская опера (Австралия)

Спроектированное датским архитектором Йорном Утзоном, это здание является одним из самых узнаваемых в мире.

Сиднейская опера, Австралия Фото: Steffen Trumpf/dpa/Global Look Press

Особенность: главная сложность заключалась в крыше, выполненной в виде огромных парусов или раковин. Изначально Утзон не мог найти способ построить такие сложные, несимметричные формы. В итоге он решил проблему, представив все раковины как фрагменты единой сферы, что позволило стандартизировать производство элементов.

Крайслер-билдинг (США)

Ярчайший пример стиля ар-деко в Нью-Йорке.

Особенность: его вершина — это триумф 1920-х годов. Хромированный стальной купол с треугольными арками и шпилем, напоминающим автомобильные колпаки (отсылка к заказчику, компании Chrysler). Это здание символизировало роскошь, скорость и технический прогресс.

Бурдж-Халифа (Burj Khalifa, ОАЭ)

Самое высокое здание в мире (828 метров), доминирующее в современном Дубае.

Особенность: его форма — Y-образный трилистник — была выбрана не только ради эстетики, но и для уменьшения ветровых нагрузок. Каждый этаж смещен относительно предыдущего, что предотвращает образование сильных вихрей на вершине.

Бурдж-Халифа, ОАЭ Фото: Markus Mainka/imagebroker.com/Global Look Press

Современные тенденции: устойчивость, цифровой дизайн и реновация

Сегодня архитектура отвечает на вызовы климата, ресурсов и городской плотности. Важные тренды: энергоэффективность и нулевые выбросы, адаптация существующего фонда через концепции повторного использования, применение цифровых инструментов — BIM, параметрический дизайн и алгоритмическое моделирование — и внедрение новых материалов, включая 3D‑печать и композиты.

Растет интерес к социальной архитектуре: проектам, которые учитывают здоровье, инклюзивность и доступность городской среды. Эти направления регулярно обсуждаются в рамках профессиональных событий, в том числе и когда отмечают День архитектора.

Практические советы и идеи к празднику — как отметить 6 октября

Как и в российский День архитектора, можно посетить тематические мероприятия и больше узнать о среде, в которой мы живем. Сходите на экскурсию по историческому району, посетите Музей архитектуры им. А. В. Щусева, посмотрите лекцию о правильном и бережном ремонте дореволюционных и сталинских домов или о реновации хрущевок. Поддержите специальные проекты — людей, которые восстанавливают локальные достопримечательности, отмывают закрашенные камины и метлахскую плитку в петербургских парадных и реставрируют окна и двери с помоек (один из известных городских проектов прямо так и называется — «Двери с помоек»).

День архитектора: как искусство строить меняет наш мир Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Имеет смысл обратить внимание на программы, приуроченные ко Всемирному дню архитектуры 2025 года: UIA часто публикует тематические лекции и материалы у себя на сайте.

А еще советуем поздравить в этот день знакомых архитекторов с праздником 2025 года.

Градостроительство — это не только фасады и планы: это технология жизни, способ организации общественных отношений и инструмент устойчивого развития. От древних мегалитов до хайтек-объектов и массовой послевоенной застройки — архитектура и градостроительство формируют то, как мы живем. Во время, когда мировая профессия вновь фокусируется на прочности и адаптивности, и День архитектуры, и День архитектора 2025 года, и другие сопутствующие мероприятия дают шанс обсудить, как сделать города безопаснее, здоровее и справедливее.

