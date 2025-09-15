Подавляющее большинство жителей Украины не хотят продолжения боевых действий против России любой ценой, свидетельствуют результаты опроса American Greatness. Респонденты считают, что Киеву нужно вернуться к переговорному процессу с Москвой и сменить правительство страны. Опрошенные эксперты отмечают, что украинцы устали от затяжного конфликта. Может ли мнение граждан повлиять на политику Киева — в материале NEWS.ru.

Что показал опрос украинцев о конфликте с Россией

Более 70% респондентов, принявших участие в опросе американского издания, заявили, что считают нежизнеспособной идею продолжать боевые действия несмотря ни на что.

«77% хотят, чтобы конфликт завершился исключительно дипломатическими методами или сочетанием дипломатии и военных действий. Лишь 13% поддерживают чисто военное решение — максималистскую линию, которую продвигают президент Украины Владимир Зеленский и глава офиса президента Украины Андрей Ермак», — отмечает American Greatness.

71% респондентов считают коррупцию одной из главных проблем Киева. Угрозы в ней не видит лишь 1% участников исследования. Кроме того, большая часть опрошенных не хотят, чтобы Зеленский остался на посту президента. По их мнению, новым главой государства мог бы стать экс-главком ВСУ Валерий Залужный.

«На гипотетических президентских выборах генералу Валерию Залужному Зеленский проигрывает с разницей в минус 13 очков», — свидетельствуют результаты опроса.

В исследовании приняли участие более 1 тыс. жителей Украины.

Зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с NEWS.ru отметил, что итоги опроса ожидаемы.

«Так всегда и было — конфликт на Украине выгоден только очень ограниченному кругу лиц, прежде всего Зеленскому и его клике. Они зарабатывают на военных поставках, мухлюют с оружейными контрактами, наживаются на взятках, которые украинцы платят, чтобы избежать мобилизации. В России с самого начала говорили, что мы боремся не с братским украинским народом, а с теми мерзавцами, которые гонят его на убой», — подчеркнул депутат.

Сколько украинцев выступили за прекращение конфликта с Россией

В августе 2025 года агентство Gallup провело исследование, результаты которого показали, что 69% украинцев выступают за скорейшее прекращение конфликта с Россией путем переговоров. На тот момент 24% респондентов поддерживали продолжение боевых действий до победного конца.

В Gallup сообщили, что эти данные практически полностью противоположны результатам опроса, проведенного в 2022 году. Тогда 73% респондентов выступили за продолжение боев, тогда как 22% поддержали достижение мирного соглашения за столом переговоров.

Согласно результатам опроса Центра Разумкова, проведенного в июле, порядка 44% граждан Украины выступают за активизацию диалога с Россией.

Политолог и историк Владимир Скачко в беседе с NEWS.ru отметил, что около трети украинцев готовы уступить освобожденные Россией территории ради достижения мира. Однако пока речь идет об умозрительных цифрах, которые отражают настроения граждан, а не готовность к действию, отметил он.

«Россия могла бы работать с этой аудиторией. Возможно, она даже пытается это делать, но как? Коммуникаций нет, рычагов влияния — тоже. Русофобия [украинских властей] настолько сильна, что любая попытка взаимодействия с российской стороной мгновенно приведет к тюремному заключению», — сказал эксперт.

Изменят ли опросы политическую ситуацию на Украине

По мнению Журавлева, лучшим выходом для Украины была бы организация активного народного сопротивления руководству страны — людям, которые не желают ей блага, выкачивают ресурсы и выжимают все что можно из населения.

«Речь идет о движении, которое со временем могло бы перерасти в восстание и свергнуть существующую власть», — сказал парламентарий.

При этом Скачко выразил сомнение, что такое развитие событий на Украине сейчас возможно. Главный парадокс заключается в том, что люди не желают лично участвовать в боевых действиях, но не выступают против них как инструмента решения проблем.

«Они защищают мобилизованных родных и готовы драться. Но у них нет сил и желания выйти на общенациональный протест. Нет тех, кто способен его организовать и повести людей за собой», — добавил историк.

Новый Майдан на Украине возможен лишь в теории, отметил он. Он произойдет лишь при условии, что появятся силы, готовые вложить средства в его организацию, заплатить активистам и обеспечить их защиту, резюмировал Скачко.

