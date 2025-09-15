Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 17:48

Мирошник назвал условие для встречи Путина с Зеленским

Посол Мирошник: Москва и Киев должны согласовать предложения сторон

Президент России Владимир Путин не может провести встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским до предварительного согласования предложений сторон, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его словам, которые передает НСН, Москва свои предложения передала, мяч находится на стороне Украины.

Встреча лидеров конфликтующих сторон возможна, но только при соблюдении определенных условий. Должны быть подготовлены все соответствующие документы. Это длительная кропотливая работа, требуется несколько этапов, включая рабочие группы, — заявил Мирошник.

Ранее Зеленский заявил, что готов встретиться лицом к лицу с Путиным. Он добавил, что иногда такие мероприятия необходимы.

До этого Путин допустил возможность встречи с Зеленским. Он отметил, что украинский лидер может приехать в Москву, если готов к диалогу. При этом президент России поставил под сомнение целесообразность этих переговоров.

Владимир Путин
Владимир Зеленский
Украина
Россия
