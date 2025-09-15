Захарова раскрыла всю правду о популярности Китая у российских туристов Захарова: отдых в Китае пользуется колоссальным спросом у российских туристов

Введение безвизового режима с Китаем открывает новый этап в развитии контактов между Москвой и Пекином, заявила представитель МИД России Мария Захарова в интервью ТАСС. По ее словам, КНР пользуется огромным спросом у граждан РФ. Она уточнила, что россияне из определенных категорий смогут посещать Китай до 30 дней без виз, что в первую очередь касается туристов и тех, кто навещает близких.

Начинается новый этап в двусторонних контактах с Китаем, связан он с инициативой китайской стороны по введению безвизового режима для определенной категории граждан России сроком на 30 дней. <...> Я могу подтвердить, что был колоссальный спрос на посещение Китая в последние годы, — сказала представитель МИД РФ.

Ранее представители Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что безвизовый режим между Россией и Китаем функционирует без сбоев и ни одному гражданину РФ не отказали во въезде. Власти КНР организовали торжественную встречу первых туристов из России в городе Хэйхэ — с музыкой, цветами и подарками.

Кроме того, эксперт по предпринимательству в КНР Сергей Разов заявил, что безвизовый режим с Китаем открывает для России уникальные перспективы развития малого и среднего бизнеса. По его словам, это снизит издержки и активизирует деловую деятельность.