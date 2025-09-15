«Россию пытались отменить, но не получилось»: итоги культурного форума

В Санкт-Петербурге завершился международный форум объединенных культур (ФОК). В финальный день мероприятия на площадке музея «Эрмитаж» заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, отвечая на вопрос журналиста NEWS.ru, подчеркнула, что попытка западных стран «отменять Россию и русское» потерпела фиаско. Почему этот факт стал очевиден, какие важные решения были приняты в процессе ФОК и о чем рассказали участники — в материале NEWS.ru.

Насколько опасен искусственный интеллект

Часть дискуссий была посвящена развитию искусственного интеллекта. Художественный руководитель Театра на Бронной и театра-сцены «Мельников» режиссер Константин Богомолов выразил мнение о потенциально вредном влиянии ИИ на культурную деятельность. Он предположил, что искусственный интеллект может манипулировать информацией и пользователями, ведь «мы не знаем, каким образом генерируется информация». По версии Богомолова, ИИ способен вызвать атрофию чувства живого.

«Безусловно, технологии — важнейшая вещь. Но, например, я считаю, что кризис киноязыка сегодня связан с тем, что кино подсело на новые технологии. Операторы, режиссеры, монтажеры занимаются тем, что осваивают кнопки новых камер, и забыли о том, как рассказывать истории, работать с актером. Язык кино перестал обновляться из-за этого», — отметил Богомолов.

Он уточнил, что запрашивал у ИИ концепции и формы театральных постановок. По словам Богомолова, он был разочарован. «Пока все, что выдает ИИ с точки зрения концепций, — полная фигня», — заявил режиссер.

Специальный представитель президента РФ по международному сотрудничеству Михаил Швыдкой согласен с Богомоловым. Он занимает пост научного руководителя в Высшей школе культурной политики и управления в гуманитарной сфере МГУ. «60% курсовых работ за студентов пишут нейросети», — сообщил деятель культуры. Швыдкой назвал ИИ «соблазном для ленивых».

Фото: Артем Геодакян/фотохост-агентство ТАСС

Директор Музея современной истории России Ирина Великанова рассказала о положительной роли технологий в привлечении молодого поколения в учреждения культуры. Она уточнила, что школьники и студенты сегодня активно пользуются ИИ.

«Если на обычном языке с ними разговаривать, это означает, что завтра этот молодой человек в музей не придет. А мы хотим, чтобы приходили… Поэтому попытались использовать нейросеть, создали экскурсовода виртуального… Дети могут прийти, поиграть с ним. Так что мы однозначно голосуем за применение и расширение [ИИ]», — заявила Великанова.

Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков назвал ИИ мощнейшим инструментом, который может быть использован и на пользу, и во вред. «И я думаю, что в горизонте одного — трех — пяти лет будут внесены поправки даже в УК РФ, где преступления, совершенные с использованием искусственного интеллекта, будут отягчающим обстоятельством», — подытожил Новиков.

Что говорили на ФОК о детях

Участники ФОК много говорили о семейных ценностях. Дискуссия с участием Татьяны Голиковой и представителя МИД России Марии Захаровой была посвящена этой теме. В своем выступлении дипломат сообщила о многократных попытках западных политиков ввести Россию в заблуждение, «присягнуть антиценностям».

«Семьи без детей, культура потребления — нас принуждали в международном праве присягнуть этим антиценностям. Вот один из примеров. В 2011 году Совет Европы разработал и открыл для подписания конвенцию… Вот ключевые понятия документа: „Гендер определяется как социально закрепленные роли поведения, деятельность и характеристики, которые определенное общество рассматривает как соответствующие женщинам и мужчинам“. То есть, если в какой-то социальной группе будет признано, что стол — это женщина или мужчина, значит, роль будет закреплена. Мы, естественно, все это не подписали», — поделилась Захарова.

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова Фото: Александр Демьянчук/фотохост-агентство ТАСС

Она заверила, что РФ и далее продолжит защищать традиционные ценности, в первую очередь — семью. Захарова призвала упразднить телевизионные программы на федеральных каналах, в которых обсуждаются семейные «дрязги».

«Должно стать неприличным обсуждение грязного белья. Будь то развод, другие дрязги. Пожалуйста, пусть будет какой-то отдельный канал, маргинальный. Но на центральное телевидение такое нельзя пускать. Это дурной тон», — отметила дипломат.

По мнению Голиковой, образ многодетной и благополучной семьи, которых немало в России, должен стать модным.

Что популярно у современной молодежи

Голикова назвала Пушкинскую карту в числе успешных культурных инициатив в России. Благодаря проекту, по ее словам, удается привлечь внимание молодежи и к кинематографу, и к музеям, и к театральному искусству. Она назвала фильмы «Чебурашка» и «Вызов» успешными кинопроектами, которые пользуются максимальной популярностью у подростков.

«На втором месте популярности у молодого поколения — театры, затем музеи… Петергоф, „Эрмитаж“ и другие. Культурная среда воспитывает личность», — отметила зампред правительства РФ.

Подводя итоги ФОК, министр культуры РФ Ольга Любимова, отметила, что представители более чем 70 стран посетили форум. В том числе — из так называемых недружественных государств, добавила Татьяна Голикова. «Это говорит о том, что культура победила. В ряде стран Россию пытались отменить, но не получилось», — подчеркнула она.

Генеральный директор «Национальной медиа группы» Светлана Баланова сообщила, что права на показы большинства российских кинокартин проданы за рубеж. Среди них «Чемпион мира», «Группа крови», «Движение вверх», «Лед», «Сталинград». Особый успех получила картина «Красный шелк» совместного производства российского и китайского кинематографа, отметила Баланова.

Руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Евгений Примаков Фото: Александр Демьянчук/фотохост-агентство ТАСС

На форуме также обсудили проблемы в отношениях России и Европы. «Мы — евразийская держава. Расставание с европоцентризмом нам дается тяжело. Я не считаю, что это должно быть расставанием. Я считаю, что это некое новое равновесие», — отметил руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.

Основатель Фонда памяти президента Франции Шарля де Голля и его потомок Пьер де Голль заявил, что основным способом коммуникации для современной Франции стали манипуляции.

«Можно найти параллели с Йозефом Геббельсом, который, можно сказать, изобрел пиар. К сожалению, в Европе есть некоторые лидеры, которые отличаются незнанием своих вопросов. Они хотят, чтобы вся Европа превратилась в экономическое пространство, работающее по англосаксонским правилам», — выразил мнение он.

В рамках форума были подписаны соглашения о сотрудничестве между культурными учреждениями России и зарубежными.

Читайте также:

«Наговорила на несколько статей»: резкая реакция в РФ на интервью Пугачевой

Помощь Кобзона, протекция Пугачевой, суды за квартиру: как живет Долина

Брак с Зеленской, пятеро детей и безденежье: как сейчас живет Даня Милохин

Не только Крид: как Лопес, Мадонна ответили за пошлые выступления

«Злая ведьма всегда была такой»: Пугачева показала свое истинное лицо