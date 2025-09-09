Брак с Зеленской, пятеро детей и безденежье: как сейчас живет Даня Милохин

Российский блогер Даня Милохин заявил о желании завести пятерых детей после нескольких месяцев отношений с украинской моделью по фамилии Зеленская. Как он живет после отъезда из РФ, правда ли готовится к свадьбе?

Зачем Милохину пять детей

В одном из своих последних стримов 24-летний Даня Милохин признался, что мечтает о сыне и дочери. Блогер уточнил, что в идеале хотел бы завести пятерых детей, тогда возрастают шансы, что «хотя бы один из них будет нормальным».

Пользователи предположили, что Милохин намекнул на своего старшего брата Илью, который боролся с зависимостью от запрещенных веществ, после чего сообщил в соцсетях, что начал посещать церковь, а затем назвал себя сексологом и астрологом.

Летом 2025 года Telegram-канал SHOT сообщил, что Милохин-старший начал продавать свои обнаженные фотографии. По данным источника, блогер предлагал доступ к откровенному контенту за две тысячи рублей.

Илья Милохин Фото: Социальные сети

С кем встречается Даня Милохин

В апреле Даня Милохин опубликовал снимки в обнимку с украинской моделью Дариной Зеленской. Пара проводила время в дорогом отеле в Дубае, каталась на катере и ужинала с видом на вечернюю пустыню.

Судя по публикациям девушки в Сети, она уехала за границу еще в 2021 году, после чего успела побывать в Кении, Греции, на Карибских островах, в Мексике, на Кипре, Шри-Ланке и объехала почти все европейские страны. Блог 22-летней Зеленской пестрит откровенными фотографиями, где она загорает в купальнике, сидит в ресторане и катается на дорогих автомобилях.

После Милохин опубликовал ролик, где показал свой обычный день. Поклонники заметили, что на кадрах присутствует Зеленская, и предположили: пара живет вместе. Ранее СМИ называли местожительство тиктокера: по их данным, он арендует квартиру в престижном районе Дубая Джумейра за $15 тысяч в год (около 1,2 млн рублей).

Милохин не раз демонстрировал скромный интерьер апартаментов и стены, украшенные изображениями Человека-паука. По мнению подписчиков, они с Зеленской могут в скором времени сыграть свадьбу. Некоторые заподозрили девушку в беременности и не исключили, что именно с этим связаны разговоры тиктокера о появлении наследников.

Дарина Зеленская Фото: Социальные сети

Чем занимается Милохин в ОАЭ

Даня Милохин уехал из России в сентябре 2022 года после начала частичной мобилизации. Он без предупреждения покинул телепроект «Ледниковый период», а затем лишился многомиллионных рекламных контрактов. В июне на ПМЭФ-2025 продюсер Ярослав Андреев рассказал, что блогер хотел бы вернуться в Россию, но опасается призыва в армию.

«Мы с ним общаемся. Конечно, это была ошибка, он хочет вернуться», — привело слова Андреева издание spb.aif.ru.

Продюсер рассказал, что Милохин «отошел от блогерства» и теперь «довольно профессионально» занимается боксом. В марте он выиграл поединок в профессиональном боксе на турнире Fighting Entertainment Association (FEA) у молдавского блогера Василе Жосана.

Также Милохин похвастался в блоге, что в этом году стал соучредителем барбершопа Topor Barbershop в Дубае. Ранее в интервью он пояснил, что зарабатывает на боксерских поединках и получает всего 700 тысяч рублей в месяц. По данным журнала Forbes, в 2021 году состояние тиктокера оценивалось в 110 млн рублей.

Даня Милохин Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Куда уехала из России семья Милохина

В 2024 году приемный отец Дани Милохина Дмитрий Тюленев рассказал в соцсети о поджоге неизвестными его дома в Анапе. Он публично заявил о преследованиях и угрозах и призвал прекратить травлю его семьи.

«Кроме бутылки с зажигательной смесью во двор дома кинули записку: «Даню Милохона на СВО, а семейку — в ад», — рассказал Тюленев в соцсетях.

После нескольких неудачных попыток спешно продать 300-метровый дом приемная семья Милохина уехала из России и не раскрывает своего местонахождения.

В интервью Telegram-каналу SHOT Тюленев рассказал, что устроился строителем и грузчиком, чтобы прокормить жену и пятерых детей. В январе 2025 года он признался, что под Новый год семья оказалась практически без денег. Однако возвращаться в РФ он боится и надеется «на финансовую помощь российских общественников или звезд шоу-бизнеса».

